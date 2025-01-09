تعرف على موعد حفل راغب علامة بعمان

كتبت- نوران أسامة:

يستعد الفنان راغب علامة لإحياء حفل غنائي، يوم 14 فبراير المقبل، والمقرر إقامته بأحد الفنادق بعمان، ويأتي الحفل تزامنًا مع يوم عيد الحب.

وروج "علامة"، للحفل ونشر البوستر الدعائي الخاص بها، من خلال حسابه الخاص بموقع التواصل الاجتماعي "X"، وعلقت: "أراكم على خير، كونوا كتار".

يذكر أن آخر أعمال الفنان راغب علامة اغنية "التقيل تقيل"، والذي جاءت على طريقة الفيديو كليب، وهي من كلمات أحمد حسن راؤول، ألحان أحمد زعيم، وتوزيع أحمد عادل، إخراج فرح علامة، والكليب من إخراج زينة مكي.

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