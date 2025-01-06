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بالفيديو.. أنغام تشوق جمهورها بـ"برومو" كليبها الجديد "تيجي نسيب"

02:00 ص الإثنين 06 يناير 2025

المطربة أنغام

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كتب – مؤمن سعد:

نشرت النجمة أنغام عبر حسابها الرسمي على "إنستجرام"، برومو تشويقي لكليب أغنيتها الجديدة بعنوان "تيجي نسيب"، الذي تستعد لطرحه قريبًا.

وعلقت أنغام على البرومو التشويقي: "تيجي نسيب الفيديو كليب الرسمي قريبا!"، وتضمن الفيديو مقطع قصير من الكليب لم يكشف أي تفاصيل عن محتواه.

الجدير بالذكر أن أغنية "تيجي نسيب"، هي واحدة من ضمن أغنيات الألبوم الذي يحمل نفس الاسم، والذي طرح في شهر يوليو الماضي، وضم 12 أغنية منهم أغنيات "موافقة"، "خليك معايا"، "أسكت"، هو انت مين"، "كان بريء"، "أقولك أية"، "مكانش وقته"، "القلوب أسرار".

أغنية "تيجي نسيب"، من كلمات أكرم حسني، ألحان إيهاب عبد الواحد، توزيع حسن الشافعي.

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A post shared by Angham (@anghamofficial)

أنغام تيجي نسيب
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