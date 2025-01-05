لم يتم العثور على نتائج البحث

إعلان

نيكول سابا تتعاون مع وزة في أغنية "معلمة"

10:09 م الأحد 05 يناير 2025
  • عرض 8 صورة
  • عرض 8 صورة
    نيكول سابا
  • عرض 8 صورة
    نيكول سابا في أول كليب بالعام الجديد
  • عرض 8 صورة
    كليب نيكول سابا الجديد
  • عرض 8 صورة
    نيكول سابا أثناء غناءها
  • عرض 8 صورة
    كليب أغنية معلمة
  • عرض 8 صورة
    أغنية معلمة
  • عرض 8 صورة
    أغنية نيكول سابا الجديدة
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب – مؤمن سعد:

طرحت المطربة اللبنانية نيكول سابا أغنيتها الجديدة بعنوان "معلمة"، عبر موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب، وتشارك فيها الموزع الموسيقي وزة.

وظهرت نيكول في الأغنية بشكل مختلف عن الأغنيات السابقة، من خلال اللوك وكلمات الأغنية، وتعد الأغنية هي الأولى هذا العام لنيكول تمهيدًا لإطلاق عدد من الأغنيات الأخرى خلال الفترة القادمة.

وتقول كلمات الأغنية: لا لا مش أنا لا، اللي يتقالي آه ولا، لا لا مش أنا ده، اللي ينفع معايا ده، أنا اللي أقول عادي ومش عادي، أنا شكلي الهادي، أنا باجي بمزاجي

وكانت نيكول سابا أحيت يوم الثلاثاء الماضي حفل رأس السنة بنادي هليوبوليس الشروق، بحضور كامل العدد من جمهورها من أعضاء النادي، إذ حرصت نيكول على الترحيب بالجمهور الذي تفاعل معها بمجرد ظهورها على مسرح الحفل لتبدأ حفلها الغنائي، الذي قدمت من خلاله مجموعة مميزة من أهم أغانيها الحديثة والسابقة.

نيكول سابا أغنية معلمة وزة حفل رأس السنة
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

حوار- نقيب الأطباء: إلغاء "العمومية" أصعب قرار في حياتي النقابية.. وهذا موقف "المستقيلين
بدء استحقاقات شهادة 27% في بنكي الأهلي ومصر الأسبوع الجاري.. ما هي البدائل؟