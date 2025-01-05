نيكول سابا تتعاون مع وزة في أغنية "معلمة"

كتب – مؤمن سعد:

طرحت المطربة اللبنانية نيكول سابا أغنيتها الجديدة بعنوان "معلمة"، عبر موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب، وتشارك فيها الموزع الموسيقي وزة.

وظهرت نيكول في الأغنية بشكل مختلف عن الأغنيات السابقة، من خلال اللوك وكلمات الأغنية، وتعد الأغنية هي الأولى هذا العام لنيكول تمهيدًا لإطلاق عدد من الأغنيات الأخرى خلال الفترة القادمة.

وتقول كلمات الأغنية: لا لا مش أنا لا، اللي يتقالي آه ولا، لا لا مش أنا ده، اللي ينفع معايا ده، أنا اللي أقول عادي ومش عادي، أنا شكلي الهادي، أنا باجي بمزاجي

وكانت نيكول سابا أحيت يوم الثلاثاء الماضي حفل رأس السنة بنادي هليوبوليس الشروق، بحضور كامل العدد من جمهورها من أعضاء النادي، إذ حرصت نيكول على الترحيب بالجمهور الذي تفاعل معها بمجرد ظهورها على مسرح الحفل لتبدأ حفلها الغنائي، الذي قدمت من خلاله مجموعة مميزة من أهم أغانيها الحديثة والسابقة.