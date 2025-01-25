26 يناير.. ليلة في حب أم كلثوم لمواهب الأوبرا بمعهد الموسيقى العربية

كتبت- منى الموجي:

تنظم دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتورة لمياء زايد حفلاً بعنوان "ليلة موسيقية غنائية في حب أم كلثوم" لطلاب مركز تنمية المواهب، تحت إشراف مديره الفني الدكتور سامح صابر فصل الرق بمصاحبة التخت العربي بقيادة الفنان إيهاب عباس، في الثامنة مساء الأحد ٢٦ يناير بمعهد الموسيقى العربية.

يتضمن البرنامج مجموعة من الأعمال الخالدة لكوكب الشرق منها "لسه فاكر، رق الحبيب، فكروني، هذه ليلتي"، أداء: حبيبة الشريف، لما حازم، نهى المصري وإيمان منصور.

يضم التخت العربي العازفين: وليد حسن (قانون)، وليد سلامة (عود)، ممدوح سرور (ناي)، أحمد عبدالعزيز (تشيللو)، نصر الدين (كمان)، أحمد عويس (كونترباص).

يذكر أن مركز تنمية المواهب تأسس بهدف الارتقاء بالذوق الفني وتبني الموهوبين في مختلف مجالات الفنون، ويضم أقساما مختلفة ومتنوعة، منها: البيانو، الجيتار، الباليه، الكلاكيت، الغناء الأوبرالي والعربي، الفلوت، الفيولينة، العود، القانون، الكمان الشرقي، الباليه والكلاكيت، كما تم إضافة فصول لذوي القدرات الخاصة واعتاد المشاركة خلال الاحتفالات المتنوعة التي تنظمها دار الأوبرا.