بالصور| محمد حماقي يشعل حفل افتتاح الدورة الرابعة من مهرجان البحر الأحمر السينمائي

جدة- منى الموجي:

تصوير- منى الموجي:

أحيا النجم محمد حماقي مساء أمس الخميس 5 ديسمبر، حفل افتتاح الدورة الرابعة من مهرجان البحر الأحمر السينمائي في جدة بالمملكة العربية السعودية، والذي يقام تحت شعار للسينما بيت جديد.

وقدم حماقي باقة متنوعة من أشهر أغانيه القديمة والجديدة، بينها: واحدة واحدة، وأدرينالين، وسط تفاعل الحضور.

شهد حفل الافتتاح حضور كوكبة من نجوم الفن من مختلف أنحاء الوطن العربي، بينهم: ويل سميث، إيميلي بلانت، عامر خان، كاثرين زيتا جونز، مايكل دوجلاس، فان ديزل، المخرج سبايك لي، منى زكي، أحمد حلمي، يسرا، ليلى علوي، إلهام شاهين، آسر ياسين، ماجد المصري، أمينة خليل، أسيل عمران، إبراهيم حجاج، عبدالمحسن النمر، إلهام علي.

كما تواجد: نبيلة عبيد، نادية الجندي، يسرا اللوزي، أحمد داش، نور النبوي، طه دسوقي، محمد ثروت، حسن الرداد، ماجدة زكي، إيمي سمير غانم، ياسمين صبري، مي عمر، محمد سامي، زينة.

وخلال فعاليات الحفل تم تكريم عدد من النجوم بينهم: منى زكي، عامر خان، إيميلي بلانت.