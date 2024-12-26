تركي آل الشيخ يروج لحفل عبد المجيد عبد الله في "موسم الرياض"

كتب- مروان الطيب:

كشف المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، عن الملصق الدعائي الخاص بحفل الفنان السعودي عبد المجيد عبد الله المقرر إقامته يوم 9 يناير 2025 ضمن فعاليات "موسم الرياض".

ونشر تركي آل الشيخ، بوستر الحفل عبر حسابه الرسمي على "X"، وعلق: "ليلة طربية مع الفنان عبد المجيد عبد الله بقيادة المايسترو وليد فايد على مسرح محمد عبده أرينا، 9 يناير، تطرح التذاكر قريبًا".

وتقام فعاليات "موسم الرياض" هذا العام في الفترة من 12 أكتوبر حتى نهاية فبراير من العام المقبل 2025، ويشهد هذا الموسم مجموعة متنوعة من الفعاليات الفنية والرياضية والترفيهية في 14 منطقة ترفيهية ويحتوي على 11 بطولة عالمية و100 معرض ومهرجان.

وافتتح تركي آل الشيخ مؤخرًا استديوهات "الحصن بيج تايم" في الرياض، وهي أكبر صرح فني في منطقة الشرق الأوسط، حيث تتضمن العديد من البلاتوهات التي تم تجهيزها على أعلى مستوى تقني وسط حضور عدد كبير من أبرز وألمع نجوم الوسط الفني والإعلامي من مختلف أنحاء الوطن العربي.

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