"هحاول أحقق حلمه وأكمل مشواره".. ماذا قال تامر حسني عن محمد رحيم في حفل تكريمه؟

كتب - معتز عباس:

أحيا المطرب تامر حسني حفلًا غنائيًا خلال احتفالية تكريم الملحن الراحل محمد رحيم، بدار الأوبرا المصرية، الذي تنظمه جمعية المؤلفين والملحنين والناشرين، والمقام تحت رعاية أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة.

وحرص تامر على إلقاء كلمة في حفل تكريم الراحل محمد رحيم في دار الأوبرا، قائلًا: "حقيقي تكريم عظيم، الكلام مش هيعبر خالص عن الملحن محمد رحيم الله يرحمه، فنان غالي على قلبي بدأنا رحلة كفاح وصعود مع بعض، مش كل الناس تعرف الموضوع ده، ومش كل الناس عارفة غلاوته وغلاوة عائلته في قلبي عاملة إزاي".

أضاف: "أنا النهاردة هحاول أعمل حاجة وأحقق حلمه وأكمل مشوار كان نفسه يعمله، إنه يشوف بنته ماس بتغني قبل ما يتوفى، وأنا هكمل معاها وأقدمها لأول مرة".

وقدمت ماس ابنة الملحن الراحل محمد رحيم ديو غنائي مع المطرب تامر حسني، في حفل تكريم والدها الراحل بدار الأوبرا المصرية.

ويشارك في الحفل من محبي الملحن الراحل محمد رحيم، صديقة محمد ثروت ولطيفة وتامر حسني وإيهاب توفيق ومحمد محيي وسومة وشذى وذلك بمشاركة فرقة موسيقية بقيادة المايسترو مصطفى حلمى.

يقام الحفل بحضور عدد كبير من نجوم الفن والغناء، أبرزهم يسرا ولطيفة وتامر حسني، الشاعر مدحت العدل، والمخرج ماندو العدل، المطرب حلمي عبد الباقي، المطربة أنوشكا، المطربة رنا سماحة، مصطفى كامل نقيب المهن الموسيقية، وعدد كبير من النجوم.

كما يشارك في حضور وإحياء الحفل المطرب الكبير محمد ثروت، والفنان حميد الشاعري، تامر حسني، وإيهاب توفيق، ومحمد محيي، ومي فاروق، هيثم شاكر، وسوما، وشذى، لطيفة، سميرة سعيد، ورحبوا جميعا بالمشاركة والتواجد في ليلة تكريم الموسيقار الراحل محمد رحيم".

وقدم في الحفل نقيب المهن الموسيقية الفنان مصطفى كامل، درع النقابة، إلى أسرة الموسيقار الراحل.

الموسيقار الراحل محمد رحيم، رحل عن عالمنا في 25 نوفمبر الماضي، عن عمر 45 عاما، بعد مشوار فني حافل، قدم فيه ألحانه لنخبة من أهم نجوم الأغنية ومنهم عمرو دياب، ومحمد منير، وتامر حسني، إليسا، لطيفة، وشيرين عبد الوهاب، ونانسي عجرم، حميد الشاعري، وهشام عباس، إيهاب توفيق، ومي فاروق، روبي، و غيرهم.