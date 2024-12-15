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أحمد سعد يظهر متنكرا في حفل "مدل بيست".. والجمهور: "محدش فهم حاجة"

01:36 م الأحد 15 ديسمبر 2024

أحمد سعد

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كتبت- سهيلة أسامة:

أطل الفنان أحمد سعد على جمهور حفله بمهرجان "مدل بيست" الذي أقيم في الرياض بالمملكة العربية السعودية، متنكرا في ملابس مهندس.

وظهر "سعد" على خشبة المسرح مرتديًا ملابس مهندس بناء، ويقوم بإعطاء تعليمات للفرقة استعدادًا للعرض.

وانهالت عليه تعليقات من المتابعين، وجاءت كالآتي: "أنت بتعمل إيه يا فنان؟"، "مهندس الديكور أحمد سعد"، "محدش فهم حاجة"، "فنان بدرجة مهندس"، "حلوة الفكرة".

يذكر أن المطرب أحمد سعد، حصل على جائزة أفضل دويتو غنائي عربي بحفل جوائز بيلبورد عربية للموسيقى الذي أُقيم مساء يوم الأربعاء بالمملكة العربية السعودية، وذلك عن ديو غنائي "سبب فرحتي" مع المطربة أصالة.

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أحمد سعد مهرجان مدل بيست المملكة العربية السعودية
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