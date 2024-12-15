أحمد سعد يظهر متنكرا في حفل "مدل بيست".. والجمهور: "محدش فهم حاجة"

كتبت- سهيلة أسامة:

أطل الفنان أحمد سعد على جمهور حفله بمهرجان "مدل بيست" الذي أقيم في الرياض بالمملكة العربية السعودية، متنكرا في ملابس مهندس.

وظهر "سعد" على خشبة المسرح مرتديًا ملابس مهندس بناء، ويقوم بإعطاء تعليمات للفرقة استعدادًا للعرض.

وانهالت عليه تعليقات من المتابعين، وجاءت كالآتي: "أنت بتعمل إيه يا فنان؟"، "مهندس الديكور أحمد سعد"، "محدش فهم حاجة"، "فنان بدرجة مهندس"، "حلوة الفكرة".

يذكر أن المطرب أحمد سعد، حصل على جائزة أفضل دويتو غنائي عربي بحفل جوائز بيلبورد عربية للموسيقى الذي أُقيم مساء يوم الأربعاء بالمملكة العربية السعودية، وذلك عن ديو غنائي "سبب فرحتي" مع المطربة أصالة.

View this post on Instagram A post shared by Ahmed Saad (@ahmedsaadofficial)

اقرأ أيضًا:

رانيا منصور تخطف الأنظار بصور تجمعها بابنتها على "إنستجرام"

قبل اعتقالها بسبب الغناء بدون حجاب وتصريح.. ماذا قالت الإيرانية بارستو أحمدي؟

جمانا الراشد تحتفل بنجاح البحر الأحمر السينمائي مع نجوم السينما

جورج وسوف عن سقوط بشار الأسد: أتمنى لسوريا مستقبلا مشرقا تسوده المحبة والاستقرار