الخميس.. محمود العسيلي وأبو يحييان حفلا على مسرح كايرو فستيفال سيتي مول

كتبت- منى الموجي:

يحيي الفنان محمود العسيلي مساء يوم الخميس الموافق ٥ ديسمبر الجاري حفلا غنائيا على مسرح كايرو فستيفال سيتي مول، ويغني خلال فقرته مجموعة كبيرة من أشهر أغانيه القديمة والجديدة.

ويشارك في إحياء الحفل الفنان أبو، ومن المقرر أن يقدم في فقرته باقة متنوعة من أشهر أغانيه التي يتفاعل معها الجمهور.

يبدأ الحفل في تمام الساعة السابعة مساءً على المسرح المفتوح.

جدير بالذكر أن أبو أحيا حفل تكريم النجمين يسرا وحسين فهمي مؤخرا، والذي شهد منحهما جائزة تحمل اسم الفنان العالمي عمر الشريف من Golden Globes العالمية، وسط حضور كوكبة من نجوم الفن بينهم: خالد النبوي، إلهام شاهين، ليلى علوي، أمينة خليل، صفية العمري، أحمد داود، هنا شيحة.