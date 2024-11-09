23 و24 نوفمبر.. أوبرا الإسكندرية تستضيف أوبريت "راحت عليك" لـ سيد درويش

كتبت- منى الموجي:

يستقبل مسرح سيد درويش "أوبرا الإسكندرية" في الثامنة مساء يومي السبت والأحد 23 و24 نوفمبر العرض المسرحي الغنائي النادر أوبريت "راحت عليك " لفنان الشعب سيد درويش من إخراج مهدي السيد.

الأوبريت رؤية فنية محمد عبدالقادر، توزيع أوركسترالي فراس نوح، تصميم ديكور عبدالمنعم المصري، إضاءة ياسر شعلان، أداء الفنانين: أحمد عفت، صابرين النجيلي، سمية وجدي، محمد حمدان، محمد أمين، يوسف طارق وهاني عبدالناصر مع كورال صوت العاصمة.

يذكر أن الأوبريت تم إنتاجه عام 1920 وكتبه سيد درويش مستلهما عملاً بعنوان المغول العظيم للمؤلف الفرنسي أدموند أودران وعربه وكتب أشعاره أمين صدقي، كما شارك المؤلف الموسيقي كامل الخلعى بتلحين أغنيتين منه وقدمته آنذاك فرقة علي الكسار المسرحية وتدور أحداثه في مقاطعة هندية عن حاوي من أصل مصري تساعده ابنته في العروض، ويقع في غرامها كل من ولي عهد الهند وتاجر أمريكي يطلبها من والدها.