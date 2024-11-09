الليلة.. أوركسترا القاهرة السيمفوني بقيادة المايسترو أحمد الصعيدي يلتقي جمهور الأوبرا

كتبت- منى الموجي:

تواصل دار الأوبرا برئاسة الدكتورة لمياء زايد تقديم سلسلة أعظم السيمفونيات، وتنظم حفلا لأوركسترا القاهرة السيمفوني بقيادة المايسترو أحمد الصعيدي ومشاركة عازفة الهارب سلمى صابر في الثامنة مساء اليوم السبت ٩ نوفمبر على المسرح الكبير .

يتضمن البرنامج عدداً من أهم المؤلفات الكلاسيكية العالمية، منها فالس لراڤيل، كونشيرتو الهارب والأوركسترا لـ فرانسوا أدريان بويلديو وسيمفونية لـ لبيزيه.

يذكر أن أوركسترا القاهرة السيمفوني تأسس عام ١٩٥٩ على يد المايسترو النمساوي فرانز ليتشاور، ومنذ هذا التاريخ يسهم في إثراء الحياة الموسيقية في مصر من خلال استضافة أشهر الموسيقيين في العالم وأيضًا يعمل على تشجيع الموسيقيين المصريين من المؤلفين والعازفين والقادة للإعلان عن أنفسهم، وعلى مدار تاريخه نجح في ضم مؤلفات عالمية إلى برنامجه الفني، كما نظم العديد من ورش العمل لمدربين دوليين، هذا إلى جانب جولات فنية في مختلف أرجاء العالم.