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خالد الملا وعبدالعزيز الضويحي يلتقيان الجمعة في أمسية طربية بحديقة الشهيد

06:00 م الأربعاء 06 نوفمبر 2024

خالد الملا وعبدالعزيز الضويحي

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كتب- هاني صابر:

يترقب عشاق الطرب الأصيل والأغاني التراثية أمسية غنائية استثنائية يحييها الفنان خالد الملا والفنان عبدالعزيز الضويحي سويا، ضمن فعاليات الموسم الثقافي في حديقة الشهيد وبرعاية شركة A Music، وذلك مساء الجمعة على المسرح المفتوح، إذ يتقاسمان الملا والضويحي الغناء طوال الأمسية.

وفي هذا السياق، أعرب الفنان خالد الملا، عن سعادته بلقاء الجمهور في أجواء المسرح المفتوح، مؤكدًا أنه سيقدم باقة من الأغنيات المميزة برفقة فرقته الموسيقية، وأشاد بالتعاون مع شركة A Music ورئيسها التنفيذي أحمد الخالدي، معربًا عن شكره لحديقة الشهيد على تنظيم هذا الحدث الثقافي الفني الفريد الذي يجمع نخبة من النجوم.

من جهته، أكد الرئيس التنفيذي للجهة المنتجة أحمد الخالدي، حرصه على تقديم سلسلة من الفعاليات المتنوعة تحت مظلة حديقة الشهيد، موضحًا أن هذه الأمسيات تجمع بين مدارس فنية وغنائية مختلفة بلمسات عربية وخليجية وكويتية، لتناسب جميع الأذواق، كما أشار إلى أن الفترة المقبلة ستشهد الإعلان عن حفلات أخرى ضمن هذا الموسم.

حفل خالد الملا وعبدالعزيز الضويحي

خالد الملا عبدالعزيز الضويحي الموسم الثقافي في حديقة الشهيد المسرح المفتوح شركة A Music أمسية طربية بحديقة الشهيد
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