أغنية وطنية وزغاريد.. شيرين تحتفل بوقف إطلاق النار في لبنان بحفلها بالكويت

كتبت- منى الموجي:

أحيت الفنانة شيرين عبدالوهاب حفلًا غنائيًا في الكويت مساء اليوم الجمعة 29 نوفمبر، وشهدت الأمسية حضورًا جماهيريًا كبيرًا تحت شعار "كامل العدد".

خلال الحفل، وجهت شيرين رسالة مؤثرة لأهل لبنان بمناسبة وقف إطلاق النار، وأدت أغنية "بحبك يا لبنان"، وقامت بإطلاق الزغاريد.

وأعربت شيرين عن تضامنها مع الشعب اللبناني وهنأتهم بوقف إطلاق النار: "مبروك لأهل لبنان وقف إطلاق النار"، ثم قامت بأداء أغنية بحبك يا لبنان، التي تحمل مشاعر الحب والتضامن مع الشعب اللبناني.

شهد الحفل حضور فريق عمل ألبومها الأخير، بينهم: الموزع توما والشاعر والملحن عزيز الشافعي، والملحن مدين، والشاعر تامر حسين، والشاعر بهاء الدين محمد، وقدمت شيرين خلال الأمسية مجموعة من أغانيها الشهيرة التي حققت نجاحات كبيرة، مما زاد من حماس الجمهور وتفاعلهم معها.

شيرين عبرت عن سعادتها بلقاء جمهورها الكويتي، مؤكدة أن هذا اللقاء يعني لها الكثير وأن الكويت دائمًا كانت لها مكانة خاصة في قلبها.