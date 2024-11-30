بالصور| في الكويت وتكرم اسم محمد رحيم.. أول ظهور لـ شيرين عبدالوهاب بعد أزماتها الأخيرة

كتبت- منى الموجي:

وسط حضور كامل العدد، قدمت النجمة شيرين عبدالوهاب حفلا كبيرا في الكويت، حرصت من خلاله على تكريم اسم الملحن محمد رحيم، الذي رحل عن عالمنا قبل أيام قليلة.

أثناء الحفل، أدت شيرين أغنية "مشاعر" التي لحنها محمد رحيم، وهي من الأغاني التي حققت نجاحا كبيرا وحازت على إعجاب الجمهور، مع عرض صور للملحن الراحل على شاشات الحفل، وطلبت من الجمهور قراءة الفاتحة على روحه والدعاء له بالرحمة والمغفرة.

وشهد الحفل حضور: الموزع توما والشاعر والملحن عزيز الشافعي، والملحن مدين، والشاعر تامر حسين، وقدمت شيرين مجموعة من أجمل أغانيها التي تفاعل معها الجمهور بشكل كبير.

أغنية "مشاعر" التي قدمتها شيرين في الحفل هي واحدة من الأعمال الناجحة التي تعاونت فيها مع محمد رحيم، وحققت الأغنية نجاحا كبيرا منذ صدورها عام 2013، والأغنية من تأليف الشاعر أحمد مرزوق وتوزيع أحمد إبراهيم، وتخطت ملايين المشاهدات على يوتيوب.

وحرصت شيرين على توجيه رسالة لجمهورها تعبر فيها عن امتنانها لدعمهم المستمر، مؤكدة أن جمهورها هو السبب الرئيسي وراء نجاحاتها وأنهم دائما ما كانوا بجانبها في الأوقات الصعبة.

ويعد حفل الكويت هو الأول لـ شيرين عبدالوهاب بعد أزماتها الأخيرة، وعقب نجاح أغانيها الأخيرة، وبينها "بتمنى أنساك"، "عسل حياتي"، "ومازال عالبال".