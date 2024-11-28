أصالة تنشر صور من حفلها بالكويت وتعلق: "ليلة تزيدني سعادة لنحكي أجمل حكاية"

كتب - معتز عباس:

تستعد المطربة أصالة نصري لإحياء حفلها الغنائي، مساء اليوم الخميس، في الأرينا الكويت.

ونشرت أصالة مجموعة صور، عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، وكتبت: "‎الموسيقى لها أهل وعالم ومستنيرين بنورها ولها داعمين ولها أصحاب مخلصين، ‎وشعب الكويت أهل الفن ينتقوا النغمات ويتماهوا مع الموسيقى كمعزوفة، حين تتراءى يدفع المستمع منهم الموهوب لأعلى درجات السلطنة".

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وأضافت: "هذه الليلة تضاف لعشرتنا تزيدني سعادة وإصرارا وشغف، لنبقى أنتم وأنا معزوفة تحكي أجمل حكاية".

ومن المنتظر أن تقدم أصالة مجموعة من أشهر أغانيها منها: "بنت أكابر، شامخ، جابو سيرته، لحقت نفسي، نسيت، أعراض غياب"، وغيرهم.

وكانت النجمة أصالة تألقت الخميس الماضي، في حفل "أيقونة الشرق" الذي يقام ضمن فعاليات "موسم الرياض" برعاية المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية.

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