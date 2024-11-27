نانسي عجرم تواصل تحضيرها لحفلها الغنائي الضخم في دبي (صور وفيديو)

كتب - معتز عباس:

تواصل المطربة نانسي عجرم استعدادها لحفله الغنائي المرتقب في مدينة دبي الإماراتية، والمقرر إقامته يوم 12 ديسمبر المقبل.

ونشرت نانسي مجموعة صور وفيديوهات، عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، وكتبت: "العودة إلى المسرح للعام الثاني على التوالي، ليلة مليئة بالاحتفال والموسيقى".

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وأحيت الفنانة نانسي عجرم مؤخرًا حفلًا غنائيًا في منطقة التجمع الخامس، وشاركها الحفل المطرب الشعبي رضا البحراوي، وقدمت نانسي باقة من أشهر أغانيها وسط تفاعل الحضور من جمهورها ومحبيها، وأشعلت مسرح الحفل بعدد من أغانيها منها "حبك سفاح، يا طبطب، ما تيجي هنا، أنت إيه، آه ونص، الدنيا حلوة، أنا مصري".

طرحت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم مؤخرًا أحدث أعمالها الغنائية، والتي تحمل عنوان "من نظرة"، على طريقة الفيديو كليب، والأغنية من كلمات وألحان زياد جمال، توزيع باسم رزق، والكليب من إخراج سمير سرياني.