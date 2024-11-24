بحضور صناع ألبومها.. شيرين تصل الكويت غدا لإحياء حفل "ROAD RUSH"

كتب - هاني صابر :

تصل النجمة شيرين عبدالوهاب، الكويت غدا الاثنين، استعدادا لإحياء حفلها الجماهيري الضخم يوم ٢٩ نوفمبر الجاري ضمن فعالية سباق "ROAD RUSH" في مدينة الكويت لرياضة المحركات.

ويعد هذا الحفل الأول للنجمة شيرين في المنطقة بعد طرح ألبومها الجديد عبر مختلف المنصات، حيث يرافق شيرين خلال الحفل مجموعة من صناع ألبومها الجديد، وستحرص شيرين على إجراء بروفات مكثفة منذ وصولها الكويت حتى موعد الحفل استعدادا لأمسية استثنائية.

وفي هذا السياق، عبرت شيرين عن سعادتها بلقاء جمهورها في الكويت يوم ٢٩ نوفمبر ضمن فعالية سباق "ROAD RUSH".

وقالت شيرين، عن الحفل في تصريح صحفي:"سعيدة بلقاء جمهوري في الكويت ومتحمسة لشوفتهم بعد غياب".

وستشهد الكويت حدثا ترفيهيا مميزا، حيث تستضيف فعالية "ROAD RUSH " السنوية التي تعود بدورتها الـ13 في مدينة الكويت لرياضة المحركات (KMT)، إلى جانب حفل جماهيري ضخم للفنانة شيرين عبدالوهاب.

وتميز هذا الحدث بكونه سباق سيارات حصريا للسيدات، ما يعكس تزايد الاهتمام بالرياضات النسائية في البلاد.

وتستمر الفعالية طوال هذا اليوم، بمشاركة نخبة مميزة من الرعاة الرئيسين لهذا الحدث الأضخم والمتوقع حضور جماهيري كبير كعادته في دوراته السابقة التي لاقت نجاحاً مميزا.

ويليها تطل علينا النجمة العربية شيرين عبدالوهاب بحفل فني مميز يُنتظر أن يجذب عشاق الفن من مختلف الأعمار. ويأتي تنظيم هذا الحدث المميز بإدارة شركة كويتية، ما يبرز دور الكفاءات المحلية في إثراء المشهد الترفيهي بالكويت.

ومن المتوقع أن تكون ليلة لا تُنسى تجمع بين الإثارة الفنية والتشويق الرياضي، لتجربة ترفيهية شاملة تعزز مكانة الكويت كوجهة للفعاليات المميزة في المنطقة.