بعد إلغاء حفله في الأوبرا.. وائل جسار يروج لـ أحدث حفلاته الغنائية في العراق

كتب - معتز عباس:

روج المطرب وائل جسار لحفله الغنائي المرتقب في العراق بنهاية نوفمبر الجاري.

ونشر جسار، بوستر الحفل الغنائي، عبر حسابه الرسمي بموقع "انستجرام"، وكتب: "من البصرة العراق حفل بتاريخ ٢٩/١١/٢٠٢٤".

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وكان وائل جسار أعلن في وقت سابق، تأجيل حفله الغنائي إلى أجل غير مسمى، والذي كان من المقرر إقامته يوم 18 أكتوبر، بمنطقة البحر الميت في الأردن.

كما أعلن الفنان اللبناني وائل جسار، عن إلغاء حفله في "مهرجان الموسيقى العربية" لدورته الـ 32، والذي كان من المقرر إقامته يوم 12 أكتوبر الماضي، في دار الأوبرا المصرية على خشبة مسرح "النافورة".

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