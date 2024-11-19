"عقبالكوا".. طرح الأغنية الرسمية لفيلم "الفستان الأبيض" قبل عرضه في السينمات

كتب - معتز عباس:

طرحت الشركة المنتجة الأغنية الرسمية لفيلم "الفستان الأبيض"، والتي تحمل أسم "عقبالكوا"، غناء المطربة بوسي، تمهيدًا لعرض الفيلم في دور السينما المصرية، غدًا الأربعاء.

"الفستان الأبيض" تأليف وإخراج جيلان عوف، بطولة ياسمين رئيس، أسماء جلال، أحمد خالد صالح، سلوى محمد علي، إنجي أبو السعود.

فيلم "الفستان الأبيض" تدور أحداثه حول ياسمين رئيس، فتاة تفقد فستان زفافها قبل ليلة واحدة من حفل الزواج، فتبدأ رحلتها في القاهرة رفقة صديقتها المقربة، "أسماء جلال"، ويتعرضون لمواقف صعبة في محاولة للعثور على بديل.

"الفستان الأبيض"، تأليف وإخراج جيلان عوف، بطولة ياسمين رئيس، أحمد خالد صالح، أسماء جلال، سلوى محمد علي، لبنى ونس، إنجي أبو السعود، ميمي جمال.

يضم فريق العمل الفيلم "أحمد عبد الله السيد منتج إبداعي، عمر أبو دومة مدير تصوير، تصميم الأزياء ريم العدل"، موسيقى تصويرية خالد حماد، والإشراف الفني والديكور عاصم علي.

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