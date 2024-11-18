"ذكريات ستدوم مدى الحياة".. نانسي عجرم تحتفل بنجاح حفلها في باريس وسط جمهورها

الموسيقار العالمي هانز زيمر يحيي حفلًا عالميًا في "موسم الرياض" مطلع

كتب- مروان الطيب:

احتفلت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم بنجاح حفلها الساهر في باريس وسط حضور جماهيري ضخم من قبل جمهورها ومحبيها من الجالية العربية هناك.

ونشرت نانسي صور من كواليس الحفل عبر حسابها الرسمي على "إنستجرام" وعلقت: "باريس، لقد منحتني ذكريات ستدوم للأبد".

وشاركت الفنانة نانسي عجرم بعرض مصمم الأزياء العالمي إيلي صعب في الرياض، وسط حضور عدد كبير من ألمع النجوم حول العالم، منهم الفنانة إليسا، المغنية العالمية جينيفر لوبيز، المغنية الفرنسية سيلين ديون، المغنية الكوبية- الأمريكية كاميلا كابيو.

وأحيت الفنانة نانسي عجرم مؤخرًا حفلًا غنائيًا في منطقة التجمع الخامس، وشاركها الحفل المطرب الشعبي رضا البحراوي، وقدمت نانسي باقة من أشهر أغانيها وسط تفاعل الحضور من جمهورها ومحبيها، وأشعلت مسرح الحفل بعدد من أغانيها منها "حبك سفاح، يا طبطب، ما تيجي هنا، أنت إيه، آه ونص، الدنيا حلوة، أنا مصري".

طرحت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم مؤخرًا أحدث أعمالها الغنائية، والتي تحمل عنوان "من نظرة"، على طريقة الفيديو كليب، والأغنية من كلمات وألحان زياد جمال، توزيع باسم رزق، والكليب من إخراج سمير سرياني.

اقرأ أيضا:

بعد أنباء زواجهما.. أول تعليق من الفيشاوي بعد ظهوره مع ابنة خاله بمهرجان القاهرة السينمائي

بحضور شيرين رضا.. يسرا ترقص مع عمرو دياب بحفل عشاء "القاهرة السينمائي" (صوروفيديو)