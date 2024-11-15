الموسيقار العالمي هانز زيمر يحيي حفلًا عالميًا في "موسم الرياض" مطلع 2025

كتب- مروان الطيب:

انضم الموسيقار العالمي الحائز على جائزة الأوسكار، هانز زيمر، لقوافل النجوم العالميين الذي يشاركون ضمن فعاليات "موسم الرياض" في المملكة العربية السعودية، برعاية المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه.

ونشر موقع العربية السعودي، مقطع فيديو عبر صفحته الرسمية على "X" كشف خلاله عن إحياء الموسيقار العالمي هانز زيمر حفلًا موسيقيًا في "موسم الرياض" مطلع العام المقبل، حيث ظهر "هانز" وهو يرحب بجمهوره ومحبيه في الشرق الأوسط، قائلا: "مرحبًا أنا هانز زيمر، يشرفني أن أكون جزء من موسم الرياض، مهرجان ترفيهي لمدة 5 أشهر".

وقام بتوجيه الشكر والتحية، قائلا: "أتقدم بجزيل الشكر للسعودية ومعالي تركي آل الشيخ لجعل هذا يحدث في 24 يناير 2025، سأقدم عرضًا حيًا مع الأوركسترا يأخذك من خلال موسيقاي من الأسد الملك، قراصنة الكاريبي، انترستيلر والكثير، ستكون أمسية موسيقية لا تريد أن تفوتها، لا أستطيع الانتظار لرؤيتكم هناك".

وافتتح المستشار تركي آل الشيخ مؤخرًا استديوهات "الحصن بيج تايم" والتي تعد أكبر صرح فني في منطقة الشرق الأوسط، حيث كشف عن افتتاح عدد من البلاتوهات بأحدث التقنيات العالمية بحضور عدد كبير من ألمع نجوم الوطن العربي.

المؤلف الموسيقي هانز زيمر: انتظروني في #موسم_الرياض حيث أشارك بعرض حي للأوركسترا في 24 يناير 2025

⁦ #RiyadhSeason ⁩

⁦ #BigTime pic.twitter.com/fUONgylWMv — العربية السعودية (@AlArabiya_KSA) November 13, 2024

يذكر أن المستشار تركي آل الشيخ كشف عن العديد من المشاريع السينمائية ما بين السعودية والمصرية من خلال صندوق "بيج تايم" الاستثماري للارتقاء بمستوى الإنتاج وكفاءة التصوير، مؤكدًا على حدوث تغيير كبير في منطقة الشرق الأوسط من أجل الوصول إلى العالمية.

اقرأ أيضا:

المنتج عبد الله أبو الفتوح يعلن عن بدء تصوير مسلسل "أشغال شقة 2"

"المغامرة لسه مخلصتش".. أول تعليق من يسري نصر الله بعد تكريمه في القاهرة السينمائي