إعلان

الموسيقار العالمي هانز زيمر يحيي حفلًا عالميًا في "موسم الرياض" مطلع 2025

10:00 ص الجمعة 15 نوفمبر 2024
  • عرض 6 صورة
  • عرض 6 صورة
    الموسيقار العالمي هانز زيمر في موسم الرياض
  • عرض 6 صورة
    هانز زيمر يوجه الشكر للسعودية لمشاركته في موسم الرياض
  • عرض 6 صورة
    هانز زيمر
  • عرض 6 صورة
    هانز زيمر يحيي حفلًا عالميًا في الرياض
  • عرض 6 صورة
    هانز زيمر يوجه الشكر للمستشار تركي ال الشيخ
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب- مروان الطيب:

انضم الموسيقار العالمي الحائز على جائزة الأوسكار، هانز زيمر، لقوافل النجوم العالميين الذي يشاركون ضمن فعاليات "موسم الرياض" في المملكة العربية السعودية، برعاية المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه.

ونشر موقع العربية السعودي، مقطع فيديو عبر صفحته الرسمية على "X" كشف خلاله عن إحياء الموسيقار العالمي هانز زيمر حفلًا موسيقيًا في "موسم الرياض" مطلع العام المقبل، حيث ظهر "هانز" وهو يرحب بجمهوره ومحبيه في الشرق الأوسط، قائلا: "مرحبًا أنا هانز زيمر، يشرفني أن أكون جزء من موسم الرياض، مهرجان ترفيهي لمدة 5 أشهر".

وقام بتوجيه الشكر والتحية، قائلا: "أتقدم بجزيل الشكر للسعودية ومعالي تركي آل الشيخ لجعل هذا يحدث في 24 يناير 2025، سأقدم عرضًا حيًا مع الأوركسترا يأخذك من خلال موسيقاي من الأسد الملك، قراصنة الكاريبي، انترستيلر والكثير، ستكون أمسية موسيقية لا تريد أن تفوتها، لا أستطيع الانتظار لرؤيتكم هناك".

وافتتح المستشار تركي آل الشيخ مؤخرًا استديوهات "الحصن بيج تايم" والتي تعد أكبر صرح فني في منطقة الشرق الأوسط، حيث كشف عن افتتاح عدد من البلاتوهات بأحدث التقنيات العالمية بحضور عدد كبير من ألمع نجوم الوطن العربي.

يذكر أن المستشار تركي آل الشيخ كشف عن العديد من المشاريع السينمائية ما بين السعودية والمصرية من خلال صندوق "بيج تايم" الاستثماري للارتقاء بمستوى الإنتاج وكفاءة التصوير، مؤكدًا على حدوث تغيير كبير في منطقة الشرق الأوسط من أجل الوصول إلى العالمية.

اقرأ أيضا:

المنتج عبد الله أبو الفتوح يعلن عن بدء تصوير مسلسل "أشغال شقة 2"

"المغامرة لسه مخلصتش".. أول تعليق من يسري نصر الله بعد تكريمه في القاهرة السينمائي

جائزة الأوسكار الموسيقار هانز زيمر موسم الرياض المستشار تركي آل الشيخ استديوهات الحصن بيج تايم المملكة العربية السعودية
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
جنا دياب تحيي حفلًا غنائيًا في لندن ديسمبر المقبل وأسرتها يدعمونها

إعلان

إعلان

احتجاجات واشتباكات.. ماذا يحدث في باريس أثناء مباراة فرنسا وإسرائيل؟ فيديو