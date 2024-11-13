لتكريم "العندليب الأسمر".. المتحف المصري الكبير يستقبل حفل "سواح" في 5 ديسمبر

كتبت- منى الموجي:

يستعد المتحف المصري الكبير لاستقبال حفل "سواح" لتكريم "العندليب الأسمر" عبدالحليم حافظ، ويتضمن البرنامج أشهر أغاني حليم التي ما زالت خالدة في وجدان الكثيرين، ويقدمها الفنان مدحت صالح والفنانة مي فاروق، وذلك يوم 5 ديسمبر المقبل، ويقام الحفل برعاية وزارة الثقافة وشركة RMC العالمية.

ويقام الحفل الضخم احتفاء بـ العندليب، تحت عنوان "سواح"، لتقديم أجمل ما غنى على مدار مشواره الفني الكبير، وتقديراً للنجاح الساحق الذي وصلت أصداؤه لكل أنحاء العالم، وأغانيه التي أثرت بوجدان المصريين بشكل خاص حتى اليوم، ويرددها الكثير من الأجيال في الوطن العربي، فيما يتضمن برنامج الحفل عددًا من أشهر أعمال العندليب الذي تعاون فيها مع كبار الملحنين، ومنها "أهواك" و"زي الهوا" و"جبار".

وصرح أحمد عبيد، المؤسس والعضو المنتدب للشركة المنظمة للحفل في بيان صحفي: "يعد حفل تكريم العندليب عبدالحليم حافظ رحلة إلى العصر الذهبي للفن المصري الأصيل، والحفاظ على الإرث الفني لكبار الفنانين في مصر والعالم العربي. كما يأتي هذا الحفل في إطار جهود RMC لتنظيم الفعاليات الفنية والثقافية في مختلف الأماكن الأثرية والتاريخية المتميزة في مصر، وتعزيز دور القوى الناعمة المصرية في الترويج للسياحة المصرية عالميًا، وتسليط الضوء على الوجهات السياحية الفريدة في مصر، مما يعزز الصورة الذهنية عن مصر ويعمل على نمو السياحة الفنية والثقافية."

جدير بالذكر أن عبدالحليم حافظ قدم خلال مشواره الفني عدد كبير من الأغاني التي تنوعت بين العاطفية والدينية والوطنية، كما شارك في بطولة عدد من الأفلام السينمائية، بينها: أيامنا الحلوة، لحن الوفاء، معبودة الجماهير، أبي فوق الشجرة، الخطايا.