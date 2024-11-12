الأوركسترا الملكية البريطانية تحيي حفلات موسيقية في المتحف المصري الكبير

كتبت- منى الموجي:

تحتضن مصر للمرة الأولى حفلات تقدمها الأوركسترا الملكية البريطانية The Royal Philharmonic Concert Orchestra ، وذلك خلال الفترة من 14 إلى 17 نوفمبر الجاري في المتحف المصري الكبير بالتعاون مع السفارة البريطانية في مصر.

ومن المقرر أن يحضر الحفلات عدد من الشخصيات العامة المصرية والبريطانية، إلى جانب نخبة من المؤثرين ورجال المال والأعمال . سيُقدَّم خلالها مزيج موسيقي يجمع بين روائع الموسيقى الكلاسيكية العالمية، مثل مقطوعات تشايكوفسكي وريمسكي كورساكوف ورافيل، وأشهر موسيقى الأفلام العالمية، مثل: هاري بوتر، Game of Thrones ، Star Wars ، وذلك في توليفة موسيقية تعبر عن التناغم بين الثقافتين المصرية والبريطانية، وتُلبي مختلف الأذواق.

وسيتخلل الفعاليات أداء منفرد من قبل عازفتَي الكمان المصريتين: أميرة ومريم أبو زهرة، بعد تحقيقهما شهرة واسعة على الساحة الدولية إذ حصلتا على العديد من الجوائز المرموقة في مسابقات عالمية. ويقوم بقيادة الاوركسترا المايسترو ستيفن بيل، الذي يُعرف بأسلوبه الفريد في إحياء مقطوعات موسيقية خالدة.

وتعقيبا على هذا الحدث الفريد، قال السفير البريطاني في مصر جاريث بايلي في بيان صحفي: إن استضافة الأوركسترا الملكية البريطانية في مصر ولأول مرة تمثل علامة فارقة في العلاقات الثقافية بين البلدين، ونفخر بمشاركتنا في تنظيم هذه الفعالية التاريخية في مكان تاريخي مثل المتحف المصري الكبير. هذه الحفلات الموسيقية ليست فقط احتفاءً بالفن، بل هي تعبير عن روح التعاون والصداقة العميقة التي تجمع بين مصر والمملكة المتحدة. ونتطلع إلى مزيد من التعاون الثقافي والفني بين شعبينا، والذي يُسهم في إثراء الساحة الثقافية والإبداعية في كلا البلدين".

ومن جانبه، قال الدكتور أحمد أبو زهرة عازف البيانو ومؤسس ومدير الشركة المنظمة للحدث: "تعد الأوركسترا الملكية البريطانية إحدى الفرق الموسيقية العريقة التي تتمتع بسمعة مرموقة عالميًا، وتحظى بدعم ملكي. تُعرف الأوركسترا بعروضها المبهرة لموسيقى الأفلام الشهيرة، وتقدم حفلات موسيقية في أكبر قاعات العالم، وتستقطب جمهورًا واسعًا من مختلف الأعمار. ويُتوقع أن يُضيف هذا الحدث بُعدًا جديدًا للفعاليات الثقافية في مصر ويُثري مشهد الفنون على المستوى المحلي والعالمي".

وتتمثل المشاركة المصرية في الحفلات بالمقطوعات الموسيقية الكلاسيكية التي ستقدمها العازفتان العالميتان الصوليست أميرة أبو زهرة، والصوليست مريم أبو زهرة بمصاحبة الأوركسترا الملكي البريطاني.

وتعد أميرة ومريم أبو زهرة موهبتان مصريتان عالميتان وهما حفيدتا الفنان القدير عبدالرحمن أبو زهرة، ومن أبرز المواهب الموسيقية الشابة التي لمعت في مسابقات موسيقية عالمية.

حصلت أميرة على جوائز مرموقة منها جائزة Fritz Kreisler في فيينا، والميدالية الذهبية في مسابقة Virtuosos في المجر، في حين حصلت مريم على جائزة "كسارة البندق" للشباب في موسكو، والجائزة الأولى في مسابقة A. Grumiaux الدولية في بلجيكا. وقدمت الشقيقتان عروضًا ناجحة في مصر حضرها جمهور واسع، ولاقت استحسانًا كبيرًا من الحضور.