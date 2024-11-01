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بالصور.. هاني شاكر يسحر جمهور الكويت بأمسية طربية استثنائية في حديقة الشهيد

01:12 م الجمعة 01 نوفمبر 2024
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كتب- هاني صابر:

حظي حفل أمير الغناء العربي الفنان القدير هاني شاكر، باستقبال جماهيري مميز خلال حفله الذي أُقيم مساء الخميس في حديقة الشهيد بالكويت، ومن إنتاج شركة A Music للمنتج أحمد الخالدي.

وتفاعل الحضور الكبير مع هاني شاكر على مدار ساعتين من الطرب الأصيل، حيث أبدع أمير الغناء في التنقل بين مختلف القوالب الموسيقية، مقدماً العديد من الأغاني المميزة من قديمه وجديده، ليعزف تارةً على وتر المشاعر والأحاسيس، وتارةً أخرى على وتر الرومانسية.

واعتلى أمير الغناء العربي، المسرح برفقة فرقته الموسيقية على أنغام أغنيته “فينك من بدري”، ثم رحب بالحضور وعبر عن سعادته بالغناء في الكويت، مؤكداً أن لديه الكثير من الأغنيات المميزة قائلاً: “هنغني كل اللي طلبتوه".

واستمر هاني شاكر في وصلته، مقدما أغنيات مثل “هنعيش”، “فيه فرق في الإحساس”، “كده برضه يا قمر”، “أصاحب مين”، “معاك”، “متهدديش”، و”مشتريكي متبعيش”. وبحرفية الفنان المخضرم الذي يعرف كيف يتحكم بإيقاع الحفل، واصل أداءه مدفوعاً بحماس الجمهور الذي شاركه الغناء، ليقدم أيضاً أغنيات مثل “غلطة وندمان عليها”، “بحبك يا غالي”، و”علي الضحكاية”، إلى جانب العديد من الأعمال المميزة.

من جانبه، عبّر المنتج أحمد الخالدي عن سعادته بالنجاح الكبير لحفل أمير الغناء العربي، موجها الشكر إلى الفنان هاني شاكر على تلك الأمسية الرائعة، قائلا: “حفل سيبقى في الذاكرة لسنوات طويلة".

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