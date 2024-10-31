بعد انفصاله عن فريق "أيامنا الحلوة".. كريم حراجي يطرح كليب أغنية "رغم حزنك"

كتبت- منال الجيوشي:

طرح المطرب كريم حراجي، كليب أغنية جديدة بعنوان "رغم حزنك"، ديو مع محمود أكرم الذي قام بكتابة كلمات الأغنية وتلحينها وتوزيعها، ومن إنتاج ريتشارد الحاج.

من جانبه أكد كريم حراجي في تصريحات صحفية: "أغنية رغم حزنك، تأتي بعد انفصالي عن فريق أيامنا الحلوة، مختلفة، وأعتبرها تجربة جديدة في كل تفاصيلها على مستوى الكلمات واللحن والتوزيع، حتى تصوير الكليب نفسه أتعاون فيه للمرة الأولى مع المخرج توني، وأتمنى أن يترك بصمة قوية مع الناس".

وأضاف: "يجمعني بمحمود أكرم توأمة فنية، ونحضر لتسجيل أغنيتين من كلماته وألحانه، ويشرفني التعاون مع ريتشارد الحاج، منتج محب ويقدر الفن الحقيقي، إن شاء الله يكلل مجهودنا بالنجاح".

بينما قال الفنان محمود أكرم قائلًا: "دائمًا أفضل اختيار المصطلحات والكلمات التي تحمل أكثر من معنى، وللمستمع أن يتفهمها كما يشاء، وأغنية رغم حزنك تحمل مضمون ورسالة مهمة، أترك للجمهور اكتشافها، ومتشوق لمعرفة ردود الفعل".

وأضاف: "كذلك توزيع الأغنية جديد على مسامع الناس، وخلال الفترة القادمة أحضر مع كريم لأغنيتين من كلماتي و ألحاني، نسعى لتقديم أغاني تعيش سنين و الناس تحبها".





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