حفل عمرو دياب في الكويت الأكثر بحثا على "جوجل"

كتب- هاني صابر:

شهد حفل الهضبة عمرو دياب في الكويت، الذي أقيم الأسبوع الماضي في قاعة الأرينا، تفاعلا واسعا، حيث أصبح الحدث ضمن الأكثر بحثا على محرك البحث العالمي "جوجل".

الحفل نظمته شركة "باشا جروب"، وحظي باهتمام الجمهور الكويتي الذي حرص على متابعة تفاصيل الأمسية التي تميزت بتنظيم رائع وحضور جماهيري تجاوز الـ 5 آلاف من عشاق عمرو دياب.

وكان عمرو دياب، قد أحيا مؤخرا حفلا غنائيا في الكويت على مسرح أرينا الذي يعد أضخم مسرح حفلات في دولة الكويت.

وقدم "دياب" مجموعة كبيرة من أغانيها منها أغنية "يا أنا يا لأ" التي ألهبت حماس الجمهور، و"ده لو اتساب وبحبه وبرج الحوت ونقول ايه ووياه وشكرا من هنا لبكرة، وقمرين وتملي معاك".

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