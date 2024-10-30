هاني شاكر: "الحفلات هي مقياس لقيمة الفنان والجمهور الكويتي سميع وذواق ومحب للفن"

كتب - هاني صابر:

أعرب أمير الغناء العربي الفنان القدير هاني شاكر، عن سعادته بلقاء الجمهور الكويتي في حفل مميز يقام غدًا الخميس ضمن فعاليات موسم حديقة الشهيد الثقافي، من إنتاج شركة A Music. وخلال مؤتمر صحفي نظمته الشركة بحضور المنتج أحمد الخالدي وأداره الإعلامي محمد جمعة، أكد "شاكر" أن الجمهور الكويتي ذواق ومحب للفن بألوانه المتنوعة، متطلعًا إلى تقديم حفل استثنائي.

وقال شاكر: “سعيد بتواجدي في الكويت وبالتعاون مع شركة A Music والمنتج أحمد الخالدي.. منذ وصولي استقبلني الجميع بابتسامة ومحبة كبيرة. أحمل في جعبتي العديد من الأغنيات المميزة، وأحرص دائمًا على تلبية طلبات الجمهور حتى لو كانت خارج البرنامج المعد مسبقًا".

وأضاف: “رغم اختلاف الأذواق بين البلدان، يبقى حب الطرب عاملًا مشتركًا يجمع الجميع".

وأكد هاني شاكر، أن الحفلات هي مقياس لقيمة الفنان وقدرته على التفاعل مع جمهوره، معتبرًا أن ازدهار الحفلات الفنية ظاهرة إيجابية، ومتمنيًا أن تشهد الدول العربية مواسم غنائية مشابهة لما يحدث في المملكة العربية السعودية.

وعن تفاعل الأجيال الجديدة مع الأغنية الطربية، أوضح: “الحمد لله، نسبة كبيرة من الشباب لا تزال متعلقة بالطرب الأصيل، وأشعر بالسعادة حين أرى أسرًا كاملة، بما في ذلك الأطفال، تحرص على حضور حفلاتي. يسعدني أن أطفالًا في سن العاشرة يحفظون أغنياتي، ويطلبون التقاط الصور التذكارية".

وأردف: “يسعدني أن الأجيال الجديدة متأثرة بأعمالي القديمة التي لم يعاصروها. أعتبر ذلك نعمة ويؤكد أن الفن الراقي الذي يجسد الكلمة الجميلة واللحن الأصيل سيظل حاضرًا في وجدان الجميع ويؤثر فيهم".

وأضاف شاكر، أن اختيار الأعمال المميزة يعد حجر الزاوية في استمرارية الفنان ونجاحه، وقال: “أحرص على التنويع في المواضيع، فلا أركز فقط على الحب والفراق، بل أسعى لتقديم أعمال تعبر عن مواقف حياتية متنوعة. يسعدني أن تلقى أعمالي استحسان الجمهور".

وأشار إلى رغبته في تقديم أغنية خاصة بالكويت، مؤكدًا أن تجربة الغناء باللهجة البيضاء جعلته منفتحًا على تقديم عمل باللهجة الكويتية.

واختتم بالحديث عن التحديات التي يواجهها الفنان بين عمله وحياته الخاصة، موضحًا: “التوازن بين العمل والأسرة معادلة صعبة تتطلب جهدًا كبيرًا، لكنني بفضل الله نجحت في تحقيق ذلك".

من جانبه، قال المنتج أحمد الخالدي: “التعاون مع الفنان القدير هاني شاكر يمثل إضافة كبيرة لشركة A Music. نشكره على ثقته بتنظيم ليلة أمير الغناء العربي غدًا في حديقة الشهيد، والتي تزخر بالعديد من المفاجآت و تعتبر تكريمًا مستحقًا لفنان له تاريخ طويل من العطاء".

جدير بالذكر أن موسم حديقة الشهيد الثقافي يشهد العديد من الفعاليات الفنية من ضمنها حفل للفنان تامر عاشور يقام مساء الجمعة.