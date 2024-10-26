أنغام ومحمد منير يتألقان بأغنية "هيبهروك" أمام السيسي في احتفالية انتصارات أكتوبر بالعاصمة الإدارية

كتب- مروان الطيب:

تشاركت النجمة أنغام والنجم محمد منير مسرح استاد العاصمة الإدارية الجديدة على هامش الاحتفالية الخاصة بمرور 51 على انتصار أكتوبر بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي وعدد من نجوم الفن والإعلام والشخصيات العامة.

وقام الثنائي بغناء أغنية "هيبهروك" وسط تفاعل المتواجدين.

ومن أبرز المشاركين في الحفل هم الفنان محمد فؤاد، ومطرب الراب ويجز والفنان تامر عاشور ومن المقرر أن يقدما عدد من الأغاني الوطنية.

يذكر ان، أنغام أحيت مؤخرًا حفلًا غنائيًا في المتحف المصري الكبير، وسط حضور جماهيري ضخم بقيادة المايسترو هاني فرحات، وقدمت باقة من أغاني ألبومها الجديد "تيجي نسيب"، إلى جانب عدد من أغانيها القديمة وسط تفاعل جمهورها ومحبيها، وكشفت الشركة المنظمة للحفل عن إقامة حفل آخر في اليوم التالي نظرًا للإقبال الجماهيري الكبير على الحفل ونفاد التذاكر بعد ساعات من طرحها.

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