"الله الله ياأستاذ".. تركي آل الشيخ يعلق على غناء محمد ثروت في بروفة "ليلة عبد الوهاب"

كتب-مصطفى حمزة:

أعرب المستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه بالسعودية، عن إعجابه بصوت المطرب الكبير محمد ثروت، خلال بروفات الاستعداد لحفل ليلة موسيقارالأجيال محمد عبد الوهاب، المقامة ضمن فعاليات موسم الرياض، الذي تنظمه هيئة الترفيه السعودية.

المستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه بالسعودية، نشر عبر صفحته في موقع فيسبوك، مقطع فيديو، وظهر به المطرب الكبير محمد ثروت، وهو يؤدي أغنية "أشكي لمين الهوى"، في بروفات الاستعداد لحفل ليلة الموسيقار محمد عبد الوهاب.

وعلق المستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه بالسعودية، وكتب :" الله الله يا أستاذ"

المطرب الكبير محمد ثروت، نشر بوستر الحفل، عبر صفحته في موقع فيسبوك، وكتب:"انتظروني يوم الجمعة ٢٥ أكتوبر في ليلة تكريم أستاذي موسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب، موسم الرياض"

المستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه بالسعودية، كان قد كشف عبر صفحته في موقع فيسبوك، عن بوستر الحفل المقام تحت عنوان "ليلة عبد الوهاب ليلة الطرب لروائع موسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب".

الاحتفالية تكريما لإرث الموسيقار الكبير محمد عبد الوهاب، يشارك بها المطربين، محمد ثروت، و صابر الرباعي، ونور مهنا، وماجد المهندس، ومي فاروق، ويتولى قيادة الأوركسترا المايسترو وليد فايد، وتقام على مسرح أبو بكر سالم، في الرياض، مساء الجمعة 25 أكتوبر.