أول تعليق من تامر حسني على حالات الإغماء في حفل الإسكندرية: "العدد كان مفاجئ للجميع"

كتب- مروان الطيب:

احتفل الفنان تامر حسني بنجاح حفله الغنائي الذي أقيم مساء أمس الجمعة في الإسكندرية في يوم خاص بتكريم الطلاب الجدد.

نشر تامر حسني صور من كواليس الحفل عبر حسابه الرسمي على "انستجرام"، وتحدث عن التفاصيل الخاصة بإلغاء الحفل بعد ساعة ونصف من الغناء نظرًا لحالات الإغماء التي تعرض لها الجمهور بسبب التدافع بينهم.

وعلق تامر على كواليس الحفل: "زيارتي للإسكندرية حدث عظيم بالنسبة لي بستناه كل سنة أو سنتين، وخصوصاً إنه يوم تكريم للطلاب الجدد وده يوم غرضه التشجيع العلمي لطلاب مصر و ليست حفله من باب الإحتفال بلا هدف، تشرفت بوجودي وسط أهلي حبايب قلبي الجمهور السكندري العظيم، وعارف إن العدد كان فوق التوقعات بكتير وبالفعل كان في تدافع من بعض الناس و واثق إنه غير مقصود".

واستكمل: "بس يمكن عشان الحفله دي تخطت التوقعات في حجم الحضور وخصوصاً الإقبال ساعة الحفله كان مفاجئ للجميع، غنيت ساعه و نص حرصاً على سلامتكم، مليون مبروك لجيل الثانوية العامة يارب تكون سنة علمية سهلة و تعدوا منها على جامِعاتكم و حياتكم العمليه بعد كده، وشكراً لكل اللي تعبوا في اليوم ده، كل التوفيق للجميع إسكندرية أجدع ناس".

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو خلال الساعات القليلة الماضية، ظهر خلاله عدد من المنظمين وهو يحاولون السيطرة على الوضع في محاولة لاستئناف الحفل بعد عدد من حالات الإغماء بين الجمهور بسبب التدافع.

وحرص تامر حسني على طمأنة جمهوره ومحبيه على مسرح الحفل وعلق: ""يا شباب يعني كنت محضرلكم مفاجأت وحاجات وانا اسف غصب عني والله، الأمن هنا بيقول كل ما طولنا كل ما في ناس هتتخنق وفي ناس بتتأذي، يا شباب حفلة الإسكندرية دي بنستناها من السنة للسنة".

يذكر أن تامر حسني يواصل تصوير فيلمه الجديد "ري ستارت" الذي يجمعه بنخبة من نجوم السينما المصرية وهم الفنان باسم سمرة، الفنانة هنا الزاهد، الفنان عصام السقا، الفنان محمد ثروت، تأليف أيمن بهجت قمر، إخراج سارة وفيق ومن المقرر عرضه خلال الفترة المقبلة.

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