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تحت شعار "كامل العدد".. 30 صورة من حفل تامر عاشور في مهرجان الموسيقى العربية

12:05 ص السبت 19 أكتوبر 2024
  • عرض 30 صورة
  • عرض 30 صورة
    نجوم الفن وشخصيات عامة من حفل تامر عاشور
  • عرض 30 صورة
    حفل تامر عاشور كامل العدد في مهرجان الموسيقى العربية
  • عرض 30 صورة
    حضور جماهيري كبير من كواليس حفل تامر عاشور
  • عرض 30 صورة
    حضور جماهيري كبير في حفل تامر عاشور
  • عرض 30 صورة
    حضور جماهيري ضخم في حفل تامر عاشور
  • عرض 30 صورة
    جمهور حفل تامر عاشور
  • عرض 30 صورة
    جمهور حفل تامر عاشور من مهرجان الموسيقى العربية_1
  • عرض 30 صورة
    جمهور حفل تامر عاشور من حفل مهرجان الموسيقى العربية
  • عرض 30 صورة
    توافد جماهيري كبير على حفل تامر عاشور
  • عرض 30 صورة
    تفاعل الجمهور في حفل تامر عاشور من مهرجان الموسيقى العربية
  • عرض 30 صورة
    تامر عاشور
  • عرض 30 صورة
    تامر عاشور يقدم باقة من أشهر أغانيه في مهرجان الموسيقى العربية
  • عرض 30 صورة
    تامر عاشور يشعل أجواء حفل مهرجان الموسيقى العربية
  • عرض 30 صورة
    تامر عاشور يتفاعل مع جمهور حفل مهرجان الموسيقى العربية
  • عرض 30 صورة
    مهرجان الموسيقى العربية (1)
  • عرض 30 صورة
    تامر عاشور يتألق في مهرجان الموسيقى العربية
  • عرض 30 صورة
    مهرجان الموسيقى العربية
  • عرض 30 صورة
    تامر عاشور يتألق وسط حضور جماهيري كبير
  • عرض 30 صورة
    تامر عاشور وسط حضور جماهيري كبير في دار الأوبرا المصرية
  • عرض 30 صورة
    تامر عاشور من مهرجان الموسيقى العربية
  • عرض 30 صورة
    تامر عاشور يتألق في دار الأوبرا المصرية
  • عرض 30 صورة
    تامر عاشور من حفل مهرجان الموسيقى العربية في دار الأوبرا
  • عرض 30 صورة
    تامر عاشور من حفل مهرجان الموسيقى العربية
  • عرض 30 صورة
    تامر عاشور في كواليس حفل مهرجان الموسيقى العربية
  • عرض 30 صورة
    الفنان محمد العمروسي
  • عرض 30 صورة
    الفنان تامر عاشور من حفل مهرجان الموسيقى العربية
  • عرض 30 صورة
    أجواء حفل تامر عاشور في مهرجان الموسيقى العربية
  • عرض 30 صورة
    تامر عاشور مع أوركسترا حفل مهرجان الموسيقى العربية
  • عرض 30 صورة
    تامر عاشور من حفل مهرجان الموسيقى العربية تحت شعار كامل العدد
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كتب- مروان الطيب:

تصوير- محمود عبد الناصر:

شهد حفل الفنان تامر عاشور الذي يقام مساء الجمعة في دار الأوبرا المصرية ضمن فعاليات مهرجان الموسيقى العربية، حضور جماهيري كبير بقيادة المايسترو سعيد كمال تحت شعار "كامل العدد".

وحرص الفنان تامر عاشور على تحية جمهوره ومحبيه فور صعوده على المسرح، وأعرب عن سعادته للمشاركة في فعاليات مهرجان الموسيقى العربية، وقدم باقة من أشهر أغانيه منها "حكايات، أيام، تيجي نتراهن" وسط تفاعل جمهوره ومحبيه.

وكشفت إدارة المهرجان عن ليلة إضافية للفنان تامر عاشور ضمن فعاليات المهرجان المقرر إقامتها غدًا السبت نظرًا للإقبال الكبير من قبل الجمهور ونفاد تذاكر حفله الأول بعد ساعات من طرحها.

وجاءت مشاركة الفنان تامر عاشور بديلًا للفنان أحمد سعد بسبب إصابته في عظام الفك وعدم قدرته على الغناء، لتعلن إدارة المهرجان عن اختيار الفنان تامر عاشور ليحل بديلًا للفنان أحمد سعد.

أقيم حفل افتتاح مهرجان الموسيقى العربية يوم الجمعة الموافق 11 أكتوبر وسط حضور عدد كبير من ألمع وأبرز الموسيقيين والمطربين من مختلف أنحاء الوطن العربي، وشهد حفل الافتتاح تكريم عدد كبير منهم تقديرًا لمشوارهم ومسيرتهم الموسيقية وهم الملحن الكبير صلاح الشرنوبي، الشاعر مأمون الشناوي، الفنان أحمد الحجار، الفنان محمد محسن، الفنان التونسي لطفي بوشناق.

يقام مهرجان الموسيقى العربية في دورته الـ 32 هذا العام في الفترة من 11-24 أكتوبر الجاري.

يذكر ان تامر عاشور يحيي حفلًا غنائيًا في دولة الكويت يوم 1 نوفمبر المقبل.

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تامر عاشور دار الأوبرا المصرية مهرجان الموسيقى العربية
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