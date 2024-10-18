مؤلف "تملي معاك".. وفاة الشاعر أحمد علي موسى عن 45 عامًا

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توفي الشاعر أحمد علي موسى، منذ قليل، عن عمر 45 عامًا، في مصادفة مؤلمة مع ذكرى وفاة والدته التي تحل اليوم.

وكان موسى قد نعى والدته عبر حسابه على "فيسبوك" قبل ساعات من وفاته.

عانى موسى من مشكلات قلبية شديدة، إذ تعرض لأزمة صحية حادة نُقل على إثرها إلى مستشفى كبير بالقاهرة لتلقي العلاج.

وفي وقت سابق، أعلن الشاعر عن إصابته بضعف شديد في عضلة القلب، ورغم استقرار حالته، فضّل العودة إلى منزله لاستكمال العلاج بناءً على نصيحة الأطباء.

قدّم أحمد علي موسى مجموعة من الأغاني التي لاقت نجاحًا واسعًا، من أبرزها:

"تملي معاك" – عمرو دياب

"غمضت عيني" – رامي صبري

"بناءً على رغباتك" – أصالة

"عاشق سحر عينيك" – فارس

"جات تصالحني" – مصطفى قمر

"يا دايرة" – عمرو مصطفى

"من أول عمري" – فضل شاكر

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