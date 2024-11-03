محمد رمضان ببدلة حمراء وآسر ياسين جذاب.. 110 صورة للنجوم في مهرجان الجونة السينمائي

إطلالة من وكالة البلح وفستان بدون بطانة.. 100 صورة أثارت الجدل في

سارة عبد الرحمن تشيد بأناقة هذه الفنانة في مهرجان الجونة.. 35 صورة

كتبت- شيماء مرسي

استطاع العديد من نجوم الفن خطف الأنظار خلال حضورهم فعاليات مهرجان الجونة السينمائي في دوراته السابقة.

وظهر النجوم بإطلالات جذابة وأنيقة ومتنوعة وغريبة على السجادة الحمراء خلال أيام مهرجان الجونة السينمائي.

وظهر الفنان محمود حميدة ببدلة باللون الأسود ونسق أسفلها قميص باللون الأبيض وبنطلون أسود.

أما الفنان أحمد مجدي أطل ببدلة باللون الأسود، ونسق أسفلها قميص أبيض وربطة عنق باللون الأسود.

وتألق الفنان يوسف الشريف ببدلة توكسيدو باللون الأسود، ونسق أسفلها قميص أبيض وربطة عنق وحذاء باللون الأسود.

وظهر محمد فراج ببدلة باللون الكحلي، ونسق أسفلها قميص أبيض وربطة عنق باللون الكحلي.

وأطل الفنان محمد رمضان ببدلة باللون الأحمر ونسق أسفلها قميص باللون الأسود.

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