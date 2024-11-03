مهرجان الجونة

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محمد رمضان ببدلة حمراء وآسر ياسين جذاب.. 110 صورة للنجوم في مهرجان الجونة السينمائي

08:18 م الأحد 03 نوفمبر 2024
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    إطلالة محمد مضان في ختام الجونة
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    محمد رمضان يحيى حفل خنام الجونة
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    ارتدى الفنان جمال سليمان خلال حضوره حفل افتتاح الدورة الثانية من مهرجان الجونة السينمائي بدلة باللون
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    آسر ياسين وزوجته
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    محمد رمضان
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    تألق الفنان شريف منير ببدلة باللون الأبيض في حفل افتتاح مهرجان الجونة عام ٢٠١٨
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    ظهر الفنان عادل إمام في مهرجان الجونة عام ٢٠١٧ وارتدى بدلة باللون الأسود ونسق أسفلها قميص باللون الأ
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    هشام ماجد
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    شيكو
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    أحمد مالك
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    عمرو سعد
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    حسن الرداد وإيمي سمير غانم
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    أحمد رزق
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    إطلالة محمد رمضان من الجونة
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    نيكولا معوض
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    روجينا وأشرف زكي
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    خالد سليم
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    آسر ياسين وزوجته
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    أكرم حسني
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    شريف منير
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    نيكولا معوض
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    شريف منير
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    عمر الشناوي
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    أحمد مجدي
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    في 2021 بالجونةشريف منير ونيكولا معوض وعمر الشناوي ببدلة بيضاء
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    نيكولا معوض
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    حسن أبو الروس
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    أحمد مجدي
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    أحمد مجدي
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    حسن أبو الروس
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    تامر حبيب
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    تامر حبيب
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    أحمد مجدي
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    شريف رمزي
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    أحمد مجدي
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    محمود الليثي
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    طارق الإبياري
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    رامي وحيد
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    طارق الإبياري
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    أحمد داوود وعلا رشدي
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    خالد سليم
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    كريم قاسم
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    شريف رمزي
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    خالد النبوي
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    أحمد الفيشاوي
  • عرض 111 صورة
    خالد أنور
  • عرض 111 صورة
    روجينا وأشرف زكي
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    أمير المصري
  • عرض 111 صورة
    أحمد الفيشاوي
  • عرض 111 صورة
    أحمد حاتم
  • عرض 111 صورة
    خالد النبوي
  • عرض 111 صورة
    أشرف زكي
  • عرض 111 صورة
    خالد النبوي
  • عرض 111 صورة
    أشرف زكي
  • عرض 111 صورة
    خالد النبوي
  • عرض 111 صورة
    إطلالة آسر ياسين وزوجته
  • عرض 111 صورة
    محمود شاهين وزوجته
  • عرض 111 صورة
    إطلالة آسر ياسين وزوجته
  • عرض 111 صورة
    طارق العريان وزوجته
  • عرض 111 صورة
    خالد النبوي
  • عرض 111 صورة
    إطلالة أحمد الفيشاوي
  • عرض 111 صورة
    أحمد مجدي
  • عرض 111 صورة
    آسر ياسين وزوجته
  • عرض 111 صورة
    ىسر ياسين وزوجته
  • عرض 111 صورة
    ىسر ياسين وزوجته
  • عرض 111 صورة
    إطلالة محمود الليثي من المهرجان
  • عرض 111 صورة
    أحمد حاتم
  • عرض 111 صورة
    امير المصري
  • عرض 111 صورة
    أحمد حاتم من فعاليات الجونة
  • عرض 111 صورة
    أحمد حاتم
  • عرض 111 صورة
    محمد رياض
  • عرض 111 صورة
    عمرو عابد
  • عرض 111 صورة
    أحمد داش
  • عرض 111 صورة
    أحمد حاتم
  • عرض 111 صورة
    أمير المصري
  • عرض 111 صورة
    أمير المصري ببدلة أنيقة
  • عرض 111 صورة
    أمير المصري في الجونة
  • عرض 111 صورة
    إطلالة أمير المصري
  • عرض 111 صورة
    أمير المصري
  • عرض 111 صورة
    محمد رياض
  • عرض 111 صورة
    جمال سليمان
  • عرض 111 صورة
    إطلالة محمد رمضان
  • عرض 111 صورة
    محمد رمضان
  • عرض 111 صورة
    خالد سليم
  • عرض 111 صورة
    أكرم حسني
  • عرض 111 صورة
    شريف منير
  • عرض 111 صورة
    أحمد مجدي
  • عرض 111 صورة
    الفنان أحمد مجدي
  • عرض 111 صورة
    أمير المصري
  • عرض 111 صورة
    وحيد رامي
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    شريف رمزي
  • عرض 111 صورة
    إطلالة آسر ياسين وزوجته في الجونة
  • عرض 111 صورة
    خالد النبوي
  • عرض 111 صورة
    أحمد حاتم
  • عرض 111 صورة
    أحمد الفيشاوي
  • عرض 111 صورة
    خالد النبوي
  • عرض 111 صورة
    إطلالة |أشرف زكي
  • عرض 111 صورة
    محمود شاهين وزوجته
  • عرض 111 صورة
    احمد خالد
  • عرض 111 صورة
    نيكولا معوض
  • عرض 111 صورة
    أحمد خالد صالح وزوجته
  • عرض 111 صورة
    أحمد خالد صالح
  • عرض 111 صورة
    أحمد خالد صالح
  • عرض 111 صورة
    أحمد داش
  • عرض 111 صورة
    أمير المصري
  • عرض 111 صورة
    أمير المصري
  • عرض 111 صورة
    محمد رياض
  • عرض 111 صورة
    أحمد حاتم
  • عرض 111 صورة
    أمير المصري
  • عرض 111 صورة
    أمير المصري
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كتبت- شيماء مرسي

استطاع العديد من نجوم الفن خطف الأنظار خلال حضورهم فعاليات مهرجان الجونة السينمائي في دوراته السابقة.

وظهر النجوم بإطلالات جذابة وأنيقة ومتنوعة وغريبة على السجادة الحمراء خلال أيام مهرجان الجونة السينمائي.

وظهر الفنان محمود حميدة ببدلة باللون الأسود ونسق أسفلها قميص باللون الأبيض وبنطلون أسود.

أما الفنان أحمد مجدي أطل ببدلة باللون الأسود، ونسق أسفلها قميص أبيض وربطة عنق باللون الأسود.

وتألق الفنان يوسف الشريف ببدلة توكسيدو باللون الأسود، ونسق أسفلها قميص أبيض وربطة عنق وحذاء باللون الأسود.

وظهر محمد فراج ببدلة باللون الكحلي، ونسق أسفلها قميص أبيض وربطة عنق باللون الكحلي.

وأطل الفنان محمد رمضان ببدلة باللون الأحمر ونسق أسفلها قميص باللون الأسود.

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نجوم الفن مهرجان الجونة 2024 محمد رمضان ببدلة حمراء آسر ياسين
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