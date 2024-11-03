إطلالة من وكالة البلح وفستان بدون بطانة.. 100 صورة أثارت الجدل في الجونة خلال السنوات الماضية

سارة عبد الرحمن تشيد بأناقة هذه الفنانة في مهرجان الجونة.. 35 صورة

كتبت- شيماء مرسي

تصوير- علاء أحمد

خلال السنوات الماضية لمهرجان الجونة السينمائي شهدت السجادة الحمراء في دوراته السابقة إطلالات جريئة وأثارت الجدل لنجمات الفن.

وأطلت الفنانة رانيا يوسف عام 2020 بفستان أسود لامع قصير مكشوف عند منطقة الصدر، واعتمدت مكياجا قويا، وتركت شعرها الويفي منسدلا.

وتألقت الفنانة أروى جودة عام 2018 بفستان أسود عبارة عن توب قصير يكشف بطنها وصدرها، ومنقوش بنقوش ذهبية.

وظهرت الفنانة نجلاء بدر في حفل افتتاح مهرجان الجونة 2023 بفستان طويل باللون الأسود، تميز بوجود فتحة ساق جريئة ومكشوف عند منطقة الصدر.

وارتدت الفنانة سارة عبد الرحمن فستان متعدد الألوان من وكالة البلح.

وفي هذا التقرير يستعرض "مصراوي" أبرز الإطلالات التي أثارت الجدل خلال السنوات الماضية في مهرجان الجونة السينمائي.

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