مهرجان الجونة

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إطلالة من وكالة البلح وفستان بدون بطانة.. 100 صورة أثارت الجدل في الجونة خلال السنوات الماضية

06:45 م الأحد 03 نوفمبر 2024
  • عرض 100 صورة
  • عرض 100 صورة
    رشا مهدي
  • عرض 100 صورة
    صبا مبارك
  • عرض 100 صورة
    صبا مبارك
  • عرض 100 صورة
    سارة عبد الرحمن
  • عرض 100 صورة
    نسرين طافش
  • عرض 100 صورة
    سارة عبد الرحمن وأحمد مالك
  • عرض 100 صورة
    حلا وهنا شيحة
  • عرض 100 صورة
    صبا مبارك
  • عرض 100 صورة
    ريهام عبد الغفور
  • عرض 100 صورة
    بشرى
  • عرض 100 صورة
    غادة عادل
  • عرض 100 صورة
    غادة عادل
  • عرض 100 صورة
    هند صبري
  • عرض 100 صورة
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  • عرض 100 صورة
    هند صبري
  • عرض 100 صورة
    هند صبري
  • عرض 100 صورة
    هند صبري
  • عرض 100 صورة
    غادة عادل بإطلالة جذابة في الجونة
  • عرض 100 صورة
    ياسمين رئيس
  • عرض 100 صورة
    هند صبري
  • عرض 100 صورة
    دينا الشربيني
  • عرض 100 صورة
    صبا مبارك
  • عرض 100 صورة
    أمينة خليل
  • عرض 100 صورة
    دينا الشربيني
  • عرض 100 صورة
    شيرين رضا
  • عرض 100 صورة
    أمينة حليل
  • عرض 100 صورة
    أسماء جلال
  • عرض 100 صورة
    أروى جودة
  • عرض 100 صورة
    ريم مصطفى
  • عرض 100 صورة
    دارين حداد
  • عرض 100 صورة
    الممثلة الكوبية ليساندرا سيلفا
  • عرض 100 صورة
    أسماء جلال
  • عرض 100 صورة
    رزان مغربي
  • عرض 100 صورة
    ريا أبي راشد
  • عرض 100 صورة
    هدى الأتربي
  • عرض 100 صورة
    دينا الشربيني
  • عرض 100 صورة
    أية سليم
  • عرض 100 صورة
    نجلاء بدر
  • عرض 100 صورة
    رانيا يوسف
  • عرض 100 صورة
    نجلاء بر
  • عرض 100 صورة
    ثراء جبيل
  • عرض 100 صورة
    عبير صبري
  • عرض 100 صورة
    نجلاء بدر
  • عرض 100 صورة
    سارة سلامة
  • عرض 100 صورة
    دينا الشربيني
  • عرض 100 صورة
    رانيا يوسف
  • عرض 100 صورة
    مايان السيد
  • عرض 100 صورة
    داليا شوقي
  • عرض 100 صورة
    سارة سلامة
  • عرض 100 صورة
    نجلاء بدر
  • عرض 100 صورة
    مايان السيد
  • عرض 100 صورة
    داليا شوقي
  • عرض 100 صورة
    ناهد السباعي
  • عرض 100 صورة
    بسنت شوقي
  • عرض 100 صورة
    رانيا يوسف
  • عرض 100 صورة
    رانيا يوسف
  • عرض 100 صورة
    رانيا يوسف
  • عرض 100 صورة
    داليا شوقي
  • عرض 100 صورة
    رانيا يوسف
  • عرض 100 صورة
    الفنانة التونسية سارة حناشي
  • عرض 100 صورة
    الفنانة التونسية سارة حناشي
  • عرض 100 صورة
    هدى الأتربي
  • عرض 100 صورة
    هدى الأتربي
  • عرض 100 صورة
    إنجي كيوان
  • عرض 100 صورة
    صبا مبارك
  • عرض 100 صورة
    زينب غريب
  • عرض 100 صورة
    مها الصغير وزوجها أحمد السقا
  • عرض 100 صورة
    شيرين رضا
  • عرض 100 صورة
    إنجي المقدم
  • عرض 100 صورة
    هدى الأتربي
  • عرض 100 صورة
    هدى الأتربي
  • عرض 100 صورة
    دينا الشربيني
  • عرض 100 صورة
    امينة خليل
  • عرض 100 صورة
    ليلى علوي
  • عرض 100 صورة
    ياسمين رئيس
  • عرض 100 صورة
    أروى جودة
  • عرض 100 صورة
    الفنانة سارة التونسي
  • عرض 100 صورة
    امينة خليل
  • عرض 100 صورة
    رانيا يوسف
  • عرض 100 صورة
    نيكول سابا
  • عرض 100 صورة
    دينا الشربيني
  • عرض 100 صورة
    مي عمر وزوجها
  • عرض 100 صورة
    جميلة عوض
  • عرض 100 صورة
    سارة عبد الرحمن
  • عرض 100 صورة
    رشا مهدي
  • عرض 100 صورة
    كندة علوش وعمرو يوسف
  • عرض 100 صورة
    أحمد داوود وعلا رشدي
  • عرض 100 صورة
    كندة علوش وعمرو يوسف
  • عرض 100 صورة
    رشا مهدي
  • عرض 100 صورة
    احمد الفيشاوي وزوجته
  • عرض 100 صورة
    شيرين عادل ومعتز مسعود
  • عرض 100 صورة
    شريف رمزي وريهام أمين
  • عرض 100 صورة
    مي عمر وزوجها
  • عرض 100 صورة
    رانيا يوسف
  • عرض 100 صورة
    روجينا وأشرف زكي
  • عرض 100 صورة
    درة
  • عرض 100 صورة
    ريهام عبد الغفور
  • عرض 100 صورة
    صيا مبارك
  • عرض 100 صورة
    حلا شيحة
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كتبت- شيماء مرسي

تصوير- علاء أحمد

خلال السنوات الماضية لمهرجان الجونة السينمائي شهدت السجادة الحمراء في دوراته السابقة إطلالات جريئة وأثارت الجدل لنجمات الفن.

وأطلت الفنانة رانيا يوسف عام 2020 بفستان أسود لامع قصير مكشوف عند منطقة الصدر، واعتمدت مكياجا قويا، وتركت شعرها الويفي منسدلا.

وتألقت الفنانة أروى جودة عام 2018 بفستان أسود عبارة عن توب قصير يكشف بطنها وصدرها، ومنقوش بنقوش ذهبية.

وظهرت الفنانة نجلاء بدر في حفل افتتاح مهرجان الجونة 2023 بفستان طويل باللون الأسود، تميز بوجود فتحة ساق جريئة ومكشوف عند منطقة الصدر.

وارتدت الفنانة سارة عبد الرحمن فستان متعدد الألوان من وكالة البلح.

وفي هذا التقرير يستعرض "مصراوي" أبرز الإطلالات التي أثارت الجدل خلال السنوات الماضية في مهرجان الجونة السينمائي.

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مهرجان الجونة 2024 إطلالة من وكالة البلح فستان بدون بطانة أروى أروى جودة
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