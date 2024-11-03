مهرجان الجونة

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خطفت الأنظار.. لينا صوفيا تختار إطلالة هذه الفنانة الأجمل في الجونة.. 20 صورة

06:43 م الأحد 03 نوفمبر 2024
  • عرض 20 صورة
  • عرض 20 صورة
    إطلالة الفنانة أمينة خليل في سابع أيام مهرجان الجونة
  • عرض 20 صورة
    إطلالة الفنانة أمينة خليل في سابع أيام مهرجان الجونة
  • عرض 20 صورة
    إطلالة الفنانة أمينة خليل في سابع أيام مهرجان الجونة
  • عرض 20 صورة
    إطلالة الفنانة أمينة خليل في سابع أيام مهرجان الجونة
  • عرض 20 صورة
    إطلالة الفنانة أمينة خليل في سابع أيام مهرجان الجونة
  • عرض 20 صورة
    إطلالة الفنانة أمينة خليل في سابع أيام مهرجان الجونة
  • عرض 20 صورة
    إطلالة الفنانة أمينة خليل في سابع أيام مهرجان الجونة
  • عرض 20 صورة
    إطلالة الفنانة أمينة خليل في سابع أيام مهرجان الجونة
  • عرض 20 صورة
    إطلالة الفنانة أمينة خليل في سابع أيام مهرجان الجونة
  • عرض 20 صورة
    إطلالة الفنانة أمينة خليل في سابع أيام مهرجان الجونة
  • عرض 20 صورة
    إطلالة الفنانة أمينة خليل في سابع أيام مهرجان الجونة
  • عرض 20 صورة
    إطلالة الفنانة أمينة خليل في سابع أيام مهرجان الجونة
  • عرض 20 صورة
    إطلالة الفنانة أمينة خليل في سابع أيام مهرجان الجونة
  • عرض 20 صورة
    إطلالة الفنانة أمينة خليل في سابع أيام مهرجان الجونة
  • عرض 20 صورة
    إطلالة الفنانة أمينة خليل في سابع أيام مهرجان الجونة
  • عرض 20 صورة
    إطلالة الفنانة أمينة خليل في سابع أيام مهرجان الجونة
  • عرض 20 صورة
    إطلالة الفنانة أمينة خليل في سابع أيام مهرجان الجونة
  • عرض 20 صورة
    إطلالة الفنانة أمينة خليل في سابع أيام مهرجان الجونة
  • عرض 20 صورة
    إطلالة الفنانة أمينة خليل في سابع أيام مهرجان الجونة
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كتبت- أسماء مرسي:

بينما خطفت الفنانة الشابة لينا صوفيا الأنظار بإطلالتها الجذابة في فعاليات مهرجان الجونة، كشفت في إحدى اللقاءات عن اختيارها لإطلالة أخرى كالأكثر تألقا، وهي إطلالة الفنانة أمينة خليل في سابع أيام المهرجان.

واُختتمت فعاليات الدورة السابعة من مهرجان الجونة السينمائي، مساء أمس الجمعة، بحفل توزيع الجوائز على الأفلام الفائزة، وذلك بحضور واسع من نجوم الفن، ويحيي النجم محمد رمضان الحفل الختامي.

يُعد المهرجان من أبرز الأحداث السينمائية في المنطقة، إذ يهدف إلى دعم وتعزيز صناعة السينما في مصر والعالم.

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مهرجان الجونة السينمائي إطلالات النجمات فساتين النجمات نسرين طافش لينا صوفيا
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