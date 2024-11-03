فساتين جريئة وبدون بطانة وغريبة.. 180 إطلالة للنجمات في جميع أيام مهرجان الجونة

إطلالة من وكالة البلح وفستان بدون بطانة.. 100 صورة أثارت الجدل في

سارة عبد الرحمن تشيد بأناقة هذه الفنانة في مهرجان الجونة.. 35 صورة

كتبت- أسماء مرسي:

تصوير- علاء أحمد

شهدت سجادة مهرجان الجونة السينمائي في دورته السابعة توافد نخبة من نجمات الفن بإطلالات مُبهرة.

تباينت إطلالات النجمات بشكل لافت للنظر، فمنهن من اختارت الفساتين الطويلة الفاخرة التي تعكس الأنوثة والرقي، ومنهن من فضلت الفساتين القصيرة التي تبرز رشاقتها وجرأتها.

كما تنوعت التصاميم بين الفساتين المزينة بالشراشيب التي تضفي لمسة من الحركة والحيوية، والفساتين الكلاسيكية ذات القصات الأنيقة، وفساتين الكب التي تبرز الأكتاف وتضفي لمسة من الفخامة.

ولم تغب عن السجادة الحمراء صيحة الكم الواحد التي أضفت لمسة عصرية على الإطلالات.

لم تقتصر الإطلالات على تنوع التصاميم فقط، بل امتدت لتشمل تنوع الألوان أيضا، حيث ظهرت ألوان الباستيل الناعمة واللون الأحمر الناري، بالإضافة إلى الألوان الداكنة الكلاسيكية.

كما لعبت الاكسسوارات دورا مهما في إكمال الإطلالة، حيث اختارت النجمات المجوهرات الفاخرة والحقائب الأنيقة التي أضفت لمسة من الفخامة على إطلالاتهن.

وفي الألبوم المرفق بالأعلى، نستعرض لكم أبرز 180 صورة لـ إطلالات النجمات في جميع أيام مهرجان الجونة:

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