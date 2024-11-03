مهرجان الجونة

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فساتين جريئة وبدون بطانة وغريبة.. 180 إطلالة للنجمات في جميع أيام مهرجان الجونة

06:28 م الأحد 03 نوفمبر 2024
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    الفنانة أروى جودة
  • عرض 179 صورة
    الفنانة أروى جودة
  • عرض 179 صورة
    مي سليم
  • عرض 179 صورة
    الفنانة أروى جودة رفقة خطيبها
  • عرض 179 صورة
    الفنانة أروى جودة
  • عرض 179 صورة
    الفنانة مي سليم
  • عرض 179 صورة
    الفنانة سارة عبد الرحمن
  • عرض 179 صورة
    الفنانة هنادي مهما
  • عرض 179 صورة
    الفنانة سارة عبد الرحمن
  • عرض 179 صورة
    الفنانة هنادي مهما
  • عرض 179 صورة
    الفنانة سارة عبد الرحمن
  • عرض 179 صورة
    الفنانة هنادي مهما
  • عرض 179 صورة
    الفنانة سارة عبد الرحمن
  • عرض 179 صورة
    الفنانة سارة عبد الرحمن
  • عرض 179 صورة
    الفنانة سارة عبد الرحمن
  • عرض 179 صورة
    الفنانة سارة عبد الرحمن
  • عرض 179 صورة
    الفنانة سارة عبد الرحمن
  • عرض 179 صورة
    الفنانة سارة عبد الرحمن
  • عرض 179 صورة
    الفنانة سارة عبد الرحمن
  • عرض 179 صورة
    الفنانة سارة عبد الرحمن
  • عرض 179 صورة
    الفنانة سارة عبد الرحمن
  • عرض 179 صورة
    الفنانة سارة عبد الرحمن
  • عرض 179 صورة
    الفنانة ركين سعد
  • عرض 179 صورة
    الفنانة ركين سعد
  • عرض 179 صورة
    الفنانة ركين سعد
  • عرض 179 صورة
    الفنانة آية سماحة
  • عرض 179 صورة
    سلوى محمد بشال فلسطين في حفل ختام مهرجان الجونة السينمائي
  • عرض 179 صورة
    الفنانة منة شلبي
  • عرض 179 صورة
    الفنانة نيللي
  • عرض 179 صورة
    الفنانة نيللي
  • عرض 179 صورة
    الفنانة نيللي
  • عرض 179 صورة
    الفنانة نيللي
  • عرض 179 صورة
    الفنانة بسنت شوفي
  • عرض 179 صورة
    الفنانة بسنت شوفي
  • عرض 179 صورة
    الفنانة بسنت شوفي
  • عرض 179 صورة
    الفنانة بسنت شوفي
  • عرض 179 صورة
    الفنانة بسنت شوفي
  • عرض 179 صورة
    الفنانة بسنت شوفي
  • عرض 179 صورة
    لقاء الخميسي في مهرجان الجونة السينمائي
  • عرض 179 صورة
    لقاء الخميسي في مهرجان الجونة السينمائي
  • عرض 179 صورة
    أمينة خليل في مهرجان الجونة السينمائي
  • عرض 179 صورة
    لقاء الخميسي في مهرجان الجونة السينمائي
  • عرض 179 صورة
    هاجر السراج في مهرجان الجونة السينمائي
  • عرض 179 صورة
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  • عرض 179 صورة
    ميساء مغربي في حفل ختام مهرجان الجونة السينمائي
  • عرض 179 صورة
    ميساء مغربي في حفل ختام مهرجان الجونة السينمائي
  • عرض 179 صورة
    ميساء مغربي في حفل ختام مهرجان الجونة السينمائي
  • عرض 179 صورة
    ميساء مغربي في حفل ختام مهرجان الجونة السينمائي
  • عرض 179 صورة
    ميساء مغربي في حفل ختام مهرجان الجونة السينمائي
  • عرض 179 صورة
    ميس حمدان في حفل ختام مهرجان الجونة السينمائي
  • عرض 179 صورة
    ميس حمدان في حفل ختام مهرجان الجونة السينمائي
  • عرض 179 صورة
    الفنانة داليا مصطفي
  • عرض 179 صورة
    الفنانة داليا مصطفي
  • عرض 179 صورة
    داليا مصطفى في حفل ختام مهرجان الجونة السينمائي
  • عرض 179 صورة
    داليا مصطفى في حفل ختام مهرجان الجونة السينمائي
  • عرض 179 صورة
    داليا مصطفى في حفل ختام مهرجان الجونة السينمائي
  • عرض 179 صورة
    الفنانة داليا مصطفي
  • عرض 179 صورة
    الفنانة داليا مصطفي
  • عرض 179 صورة
    الفنانة داليا مصطفي
  • عرض 179 صورة
    الفنانة سلوي محمد علي
  • عرض 179 صورة
    الفنانة سلوي محمد علي
  • عرض 179 صورة
    الفنانة سلوي محمد علي
  • عرض 179 صورة
    سلوى محمد بشال فلسطين في حفل ختام مهرجان الجونة السينمائي
  • عرض 179 صورة
    جيهان الشماشرجي من ختام مهرجان الجونة السينمائي
  • عرض 179 صورة
    ركين سعد في مهرجان الجونة السينمائي
  • عرض 179 صورة
    أمينة خليل من حفل ختام مهرجان الجونة السينمائي
  • عرض 179 صورة
    الفنانة أمينة خليل من حفل ختام مهرجان الجونة السينمائي
  • عرض 179 صورة
    ختام مهرجان الجونة السينمائي
  • عرض 179 صورة
    أروى جودة من حفل ختام مهرجان الجونة
  • عرض 179 صورة
    ختام مهرجان الجونة السينمائي
  • عرض 179 صورة
    الفنانة أمينة خليل من حفل ختام مهرجان الجونة السينمائي
  • عرض 179 صورة
    الفنانة ركين سعد
  • عرض 179 صورة
    ركين سعد في مهرجان الجونة السينمائي
  • عرض 179 صورة
    ركين سعد في مهرجان الجونة السينمائي
  • عرض 179 صورة
    هنادي مهنا في حفل ختام مهرجان الجونة
  • عرض 179 صورة
    هنادي مهنا في حفل ختام مهرجان الجونة
  • عرض 179 صورة
    هنادي مهنا وأحمد خالد صالح في حفل ختام مهرجان الجونة
  • عرض 179 صورة
    هنادي مهنا وأحمد خالد صالح في حفل ختام مهرجان الجونة
  • عرض 179 صورة
    الفنانة أروى جودة رفقة خطيبها
  • عرض 179 صورة
    الفنانة أروى جودة رفقة خطيبها
  • عرض 179 صورة
    الفنانة أروى جودة من حفل ختام مهرجان الجونة
  • عرض 179 صورة
    الفنانة داليا شوقي
  • عرض 179 صورة
    الفنانة آية سماحة
  • عرض 179 صورة
    الفنانة آية سماحة
  • عرض 179 صورة
    الفنانة آية سماحة
  • عرض 179 صورة
    الفنانة آية سماحة
  • عرض 179 صورة
    الفنانة ركين سعد
  • عرض 179 صورة
    الفنانة ركين سعد
  • عرض 179 صورة
    الفنانة سلوي محمد علي
  • عرض 179 صورة
    الفنانة ركين سعد
  • عرض 179 صورة
    الفنانة إنجي المقدم من فعاليات مهرجان الجونة السينمائي
  • عرض 179 صورة
    أشرف زكي وروجينا من مهرجان الجونة السينمائي
  • عرض 179 صورة
    داليا البحيري من مهرجان الجونة السينمائي
  • عرض 179 صورة
    نجلاء بدر على السجادة الحمراء لمهرجان الجونة السينمائي
  • عرض 179 صورة
    أشرف زكي وروجينا من مهرجان الجونة السينمائي
  • عرض 179 صورة
    ألفت عمر من فعاليات مهرجان الجونة السينمائي
  • عرض 179 صورة
    ثراء جبيل تحضر عرض فيلم ماء العين في مهرجان الجونة السينمائي
  • عرض 179 صورة
    ثراء جبيل من مهرجان الجونة السينمائي
  • عرض 179 صورة
    حسناء سيف الدين من مهرجان الجونة السينمائي
  • عرض 179 صورة
    رانيا يوسف من مهرجان الجونة السينمائي
  • عرض 179 صورة
    يسرا في مهرجان الجونة السينمائي
  • عرض 179 صورة
    يسرا في مهرجان الجونة السينمائي
  • عرض 179 صورة
    يسرا في مهرجان الجونة السينمائي
  • عرض 179 صورة
    يسرا في مهرجان الجونة السينمائي
  • عرض 179 صورة
    نيللي كريم في مهرجان الجونة السينمائي
  • عرض 179 صورة
    نيللي كريم في مهرجان الجونة السينمائي
  • عرض 179 صورة
    نيللي كريم في مهرجان الجونة السينمائي
  • عرض 179 صورة
    نيللي كريم في مهرجان الجونة السينمائي
  • عرض 179 صورة
    ثالث أيام مهرجان الجونة السينمائي (11)
  • عرض 179 صورة
    ثالث أيام مهرجان الجونة السينمائي (13)
  • عرض 179 صورة
    نجلاء بدر في مهرجان الجونة السينمائي
  • عرض 179 صورة
    نجلاء بدر في مهرجان الجونة السينمائي
  • عرض 179 صورة
    نجلاء بدر في مهرجان الجونة السينمائي
  • عرض 179 صورة
    نجلاء بدر في مهرجان الجونة السينمائي
  • عرض 179 صورة
    نجلاء بدر في مهرجان الجونة السينمائي
  • عرض 179 صورة
    نجلاء بدر في مهرجان الجونة السينمائي
  • عرض 179 صورة
    نجلاء بدر في مهرجان الجونة السينمائي
  • عرض 179 صورة
    إطلالة الفنانة إنجي المقدم في مهرجان الجونة السينمائي
  • عرض 179 صورة
    إطلالة الفنانة إنجي المقدم في مهرجان الجونة السينمائي
  • عرض 179 صورة
    إطلالة الفنانة إنجي المقدم في مهرجان الجونة السينمائي
  • عرض 179 صورة
    إطلالة الفنانة إنجي المقدم في مهرجان الجونة السينمائي
  • عرض 179 صورة
    إطلالة الفنانة إنجي المقدم في مهرجان الجونة السينمائي
  • عرض 179 صورة
    إطلالة الفنانة إنجي المقدم في مهرجان الجونة السينمائي
  • عرض 179 صورة
    إطلالة الفنانة إنجي المقدم في مهرجان الجونة السينمائي
  • عرض 179 صورة
    نيلي كريم في اليوم الرابع لمهرجان الجونة السينمائي
  • عرض 179 صورة
    نيلي كريم في اليوم الرابع لمهرجان الجونة السينمائي
  • عرض 179 صورة
    نيلي كريم في اليوم الرابع لمهرجان الجونة السينمائي
  • عرض 179 صورة
    نيلي كريم في اليوم الرابع لمهرجان الجونة السينمائي
  • عرض 179 صورة
    نيلي كريم في اليوم الرابع لمهرجان الجونة السينمائي
  • عرض 179 صورة
    نيلي كريم في اليوم الرابع لمهرجان الجونة السينمائي
  • عرض 179 صورة
    نيلي كريم في اليوم الرابع لمهرجان الجونة السينمائي
  • عرض 179 صورة
    نيلي كريم في اليوم الرابع لمهرجان الجونة السينمائي
  • عرض 179 صورة
    نسرين طافش في خامس أيام مهرجان الجونة السينمائي
  • عرض 179 صورة
    نسرين طافش في خامس أيام مهرجان الجونة السينمائي
  • عرض 179 صورة
    نسرين طافش في خامس أيام مهرجان الجونة السينمائي
  • عرض 179 صورة
    بسنت صيام في خامس أيام مهرجان الجونة السينمائي
  • عرض 179 صورة
    بسنت صيام في خامس أيام مهرجان الجونة السينمائي
  • عرض 179 صورة
    بسنت صيام في خامس أيام مهرجان الجونة السينمائي
  • عرض 179 صورة
    بسنت صيام في خامس أيام مهرجان الجونة السينمائي
  • عرض 179 صورة
    نسرين طافش في خامس أيام مهرجان الجونة السينمائي
  • عرض 179 صورة
    أمينة خليل في خامس أيام مهرجان الجونة السينمائي
  • عرض 179 صورة
    نسرين طافش في خامس أيام مهرجان الجونة السينمائي
  • عرض 179 صورة
    بسنت شوقي في خامس أيام مهرجان الجونة السينمائي
  • عرض 179 صورة
    أمينة خليل في خامس أيام مهرجان الجونة السينمائي
  • عرض 179 صورة
    أمينة خليل في خامس أيام مهرجان الجونة السينمائي
  • عرض 179 صورة
    أمينة خليل في خامس أيام مهرجان الجونة السينمائي
  • عرض 179 صورة
    كندة علوش من مهرجان الجونة السينمائي
  • عرض 179 صورة
    كندة علوش من مهرجان الجونة السينمائي
  • عرض 179 صورة
    كندة علوش من مهرجان الجونة السينمائي
  • عرض 179 صورة
    كندة علوش من مهرجان الجونة السينمائي
  • عرض 179 صورة
    كندة علوش من مهرجان الجونة السينمائي
  • عرض 179 صورة
    يسرا من مهرجان الجونة السينمائي
  • عرض 179 صورة
    نسرين طافش في رابع أيام مهرجان الجونة السينمائي
  • عرض 179 صورة
    نسرين طافش تخطف الأنظار من مهرجان الجونة السينمائي
  • عرض 179 صورة
    نسرين طافش من مهرجان الجونة السينمائي
  • عرض 179 صورة
    جيهان الشماشرجي في مهرجان الجونة السينمائي
  • عرض 179 صورة
    جيهان الشماشرجي في مهرجان الجونة السينمائي
  • عرض 179 صورة
    جيهان الشماشرجي في مهرجان الجونة السينمائي
  • عرض 179 صورة
    جيهان الشماشرجي في مهرجان الجونة السينمائي
  • عرض 179 صورة
    جيهان الشماشرجي في مهرجان الجونة السينمائي
  • عرض 179 صورة
    جيهان الشماشرجي في مهرجان الجونة السينمائي
  • عرض 179 صورة
    الفنانة درة
  • عرض 179 صورة
    درة في مهرجان الجونة السينمائي
  • عرض 179 صورة
    الفنانة درة
  • عرض 179 صورة
    اروى جودة ويسري نصر الله في مهرجان الجونة السينمائي
  • عرض 179 صورة
    اروى جودة ويسري نصر الله في مهرجان الجونة السينمائي (2)
  • عرض 179 صورة
    اروى جودة ويسري نصر الله في مهرجان الجونة السينمائي (1)
  • عرض 179 صورة
    هاجر السراج في مهرجان الجونة السينمائي
  • عرض 179 صورة
    هاجر السراج في مهرجان الجونة السينمائي
  • عرض 179 صورة
    هاجر السراج في مهرجان الجونة السينمائي
  • عرض 179 صورة
    أمينة خليل في مهرجان الجونة السينمائي
  • عرض 179 صورة
    أمينة خليل في مهرجان الجونة السينمائي
  • عرض 179 صورة
    أمينة خليل في مهرجان الجونة السينمائي
  • عرض 179 صورة
    أمينة خليل في مهرجان الجونة السينمائي
  • عرض 179 صورة
    أمينة خليل في مهرجان الجونة السينمائي
  • عرض 179 صورة
    لقاء الخميسي في مهرجان الجونة السينمائي
  • عرض 179 صورة
    ميساء مغربي في حفل ختام مهرجان الجونة السينمائي
  • عرض 179 صورة
    ميساء مغربي في حفل ختام مهرجان الجونة السينمائي
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كتبت- أسماء مرسي:

تصوير- علاء أحمد

شهدت سجادة مهرجان الجونة السينمائي في دورته السابعة توافد نخبة من نجمات الفن بإطلالات مُبهرة.

تباينت إطلالات النجمات بشكل لافت للنظر، فمنهن من اختارت الفساتين الطويلة الفاخرة التي تعكس الأنوثة والرقي، ومنهن من فضلت الفساتين القصيرة التي تبرز رشاقتها وجرأتها.

كما تنوعت التصاميم بين الفساتين المزينة بالشراشيب التي تضفي لمسة من الحركة والحيوية، والفساتين الكلاسيكية ذات القصات الأنيقة، وفساتين الكب التي تبرز الأكتاف وتضفي لمسة من الفخامة.

ولم تغب عن السجادة الحمراء صيحة الكم الواحد التي أضفت لمسة عصرية على الإطلالات.

لم تقتصر الإطلالات على تنوع التصاميم فقط، بل امتدت لتشمل تنوع الألوان أيضا، حيث ظهرت ألوان الباستيل الناعمة واللون الأحمر الناري، بالإضافة إلى الألوان الداكنة الكلاسيكية.

كما لعبت الاكسسوارات دورا مهما في إكمال الإطلالة، حيث اختارت النجمات المجوهرات الفاخرة والحقائب الأنيقة التي أضفت لمسة من الفخامة على إطلالاتهن.

وفي الألبوم المرفق بالأعلى، نستعرض لكم أبرز 180 صورة لـ إطلالات النجمات في جميع أيام مهرجان الجونة:

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مهرجان الجونة السينمائي إطلالات النجمات فساتين النجمات
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