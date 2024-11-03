مهرجان الجونة

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عروس البحر.. 60 صورة لنجمات ظهرن بفساتين مرميد في جميع أيام الجونة السينمائي

05:38 م الأحد 03 نوفمبر 2024
  • عرض 60 صورة
  • عرض 60 صورة
    نيلي كريم بإطلالة جريئة
  • عرض 60 صورة
    أروى جودة وخطيبها
  • عرض 60 صورة
    نيلي كريم بفستان طويل باللون البينك بصيحة الريش
  • عرض 60 صورة
    نيلي كريم
  • عرض 60 صورة
    نيلي كريم
  • عرض 60 صورة
    نيلي كريم
  • عرض 60 صورة
    نيلي كريم بفستان طويل باللون البينك بصيحة الريش
  • عرض 60 صورة
    نيلي كريم
  • عرض 60 صورة
    أروى جودة
  • عرض 60 صورة
    فستان نيلي كريم
  • عرض 60 صورة
    بسنت شوقي ومحمد فراج (2)
  • عرض 60 صورة
    بسنت شوقي (3)
  • عرض 60 صورة
    نيلي كريم
  • عرض 60 صورة
    بسنت شوقي (6)
  • عرض 60 صورة
    بسنت شوقي
  • عرض 60 صورة
    بسنت شوقي ومحمد فراج (1)
  • عرض 60 صورة
    بسنت شوقي (4)
  • عرض 60 صورة
    نيلي كريم
  • عرض 60 صورة
    نيلي كريم بإطلالة جذابة
  • عرض 60 صورة
    أروى جودة وخطيبها
  • عرض 60 صورة
    أروى جودة وخطيبها
  • عرض 60 صورة
    بسنت شوقي 1
  • عرض 60 صورة
    بسنت شوقي 4
  • عرض 60 صورة
    بسنت شوقي 5
  • عرض 60 صورة
    بسنت شوقي 6
  • عرض 60 صورة
    بسنت شوقي 7
  • عرض 60 صورة
    بسنت شوقي 8
  • عرض 60 صورة
    بسنت شوقي 2
  • عرض 60 صورة
    بسنت شوقي 3
  • عرض 60 صورة
    نسرين طافش (9)
  • عرض 60 صورة
    نسرين طافش (7)
  • عرض 60 صورة
    نسرين طافش (6)
  • عرض 60 صورة
    نسرين طافش (5)
  • عرض 60 صورة
    نسرين طافش (4)
  • عرض 60 صورة
    نسرين طافش (8)
  • عرض 60 صورة
    نسرين طافش (1)
  • عرض 60 صورة
    نسرين طافش (3)
  • عرض 60 صورة
    نسرين طافش (2)
  • عرض 60 صورة
    بسنت شوقي (8)
  • عرض 60 صورة
    بسنت شوقي (7)
  • عرض 60 صورة
    بسنت شوقي (5)
  • عرض 60 صورة
    بسنت شوقي (3)
  • عرض 60 صورة
    بسنت شوقي (2)
  • عرض 60 صورة
    بسنت شوقي (6)
  • عرض 60 صورة
    بسنت شوقي (4)
  • عرض 60 صورة
    نسرين طافش في الجونة السينمائي
  • عرض 60 صورة
    بسنت شوقي (1)
  • عرض 60 صورة
    بسنت شوقي (2)
  • عرض 60 صورة
    بسنت شوقي (5)
  • عرض 60 صورة
    بسنت شوقي (7)
  • عرض 60 صورة
    بسنت شوقي ومحمد فراج (3)
  • عرض 60 صورة
    بسنت شوقي ومحمد فراج (4)
  • عرض 60 صورة
    بسنت شوقي ومحمد فراج (5)
  • عرض 60 صورة
    أروى جودة وخطيبها
  • عرض 60 صورة
    أروى جودة وخطيبها
  • عرض 60 صورة
    أروى جودة وخطيبها
  • عرض 60 صورة
    اروى جودة وخطيبها
  • عرض 60 صورة
    اروى جودة وخطيبها
  • عرض 60 صورة
    أروى جودة
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كتبت- شيماء مرسي

تصوير- علاء أحمد

خطفت نجمات الفن الأنظار بإطلالتهن في فعاليات مهرجان الجونة السينمائي في دورته السابعة بفساتين تشبه حورية البحر، نستعرضها لكم في هذا التقرير:

نيلي كريم:

أطلت الفنانة نيلي كريم بفستان طويل باللون البينك بصيحة الريش.

أروى جودة:

ظهرت أروى جودة بفستان طويل باللون الفضي مزينا بالتطريزات بالكامل، واعتمدت مكياجا ناعما، وتركت شعرها منسدلا على الجانبين.

بسنت شوقي:

تألقت الفنانة بسنت شوقي بفستان طويل بقصة الكب باللون الفضي، واعتمدت مكياجا ناعما.

نسرين طافش:

ارتدت الفنانة نسرين طافش بفستان طويل باللون البيبي بلو بقصة الكب.

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مهرجان الجونة 2024 نجمات ظهرن بفساتين مرميد عروس البحر بسنت شوقي
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