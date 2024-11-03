عروس البحر.. 60 صورة لنجمات ظهرن بفساتين مرميد في جميع أيام الجونة السينمائي

إطلالة من وكالة البلح وفستان بدون بطانة.. 100 صورة أثارت الجدل في

سارة عبد الرحمن تشيد بأناقة هذه الفنانة في مهرجان الجونة.. 35 صورة

كتبت- شيماء مرسي

تصوير- علاء أحمد

خطفت نجمات الفن الأنظار بإطلالتهن في فعاليات مهرجان الجونة السينمائي في دورته السابعة بفساتين تشبه حورية البحر، نستعرضها لكم في هذا التقرير:

نيلي كريم:

أطلت الفنانة نيلي كريم بفستان طويل باللون البينك بصيحة الريش.

أروى جودة:

ظهرت أروى جودة بفستان طويل باللون الفضي مزينا بالتطريزات بالكامل، واعتمدت مكياجا ناعما، وتركت شعرها منسدلا على الجانبين.

بسنت شوقي:

تألقت الفنانة بسنت شوقي بفستان طويل بقصة الكب باللون الفضي، واعتمدت مكياجا ناعما.

نسرين طافش:

ارتدت الفنانة نسرين طافش بفستان طويل باللون البيبي بلو بقصة الكب.

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