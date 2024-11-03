5 فساتين متنوعة وجريئة.. إطلالات نسرين طافش في مهرجان الجونة.. وهذه أسعار فساتينها

كتبت- أميرة حلمي:

تصوير- علاء أحمد

تألقت الفنانة نسرين طافش خلال مهرجان الجونة السينمائي السابع بمجموعة من الإطلالات المتميزة التي جعلتها تتصدر قائمة الأناقة على السجادة الحمراء.

شهدت إطلالاتها تنوعاً في الألوان والتصاميم، حيث اختارت أزياءً بلمسات جريئة، كانت من توقيع عدد من المصممين المعروفين مثل نور فتح الله، فؤاد سركيس، وMambo Couture.

نستعرض في هذا التقرير أبرز إطلالاتها وتكاليفها:

1. اليوم الأول: فستان أزرق فاتح من نور فتح الله

ظهرت نسرين في افتتاح المهرجان بفستان من اللون الأزرق الفاتح بتصميم ضيق مع طبقات متداخلة تمنح الفستان لمسة كلاسيكية، كما يتميز بتنورة طويلة تنتهي بذيل خلفي، مما أضاف لمسة من الدراما والكلاسيكية إلى الإطلالة.

وبلغت تكلفة الفستان 42,500 جنيه، بحسب ما وضحت دار أزياء نور فتح الله لـ مصراوي.

2. اليوم الخامس: فستان أسود وفضي من نور فتح الله

في خامس أيام المهرجان، أطلت نسرين بفستان جريء مزج بين الأسود والفضي اللامع، مع فتحة ساق أمامية طويلة وقفازات طويلة بنفس خامة الفستان. أضفت هذه الإطلالة لمسة جريئة ومميزة على السجادة الحمراء.

بلغ سعر الفستان 51,400 جنيه، بحسب موقع بيعه.

3. اليوم الخامس: فستان حورية البحر من فؤاد سركيس

في اليوم الخامس أيضاً، تألقت نسرين بفستان مستوحى من شكل “حورية البحر” باللون الأخضر، جاء التصميم بفتحة صدر عالية مع أكمام طويلة، بالإضافة إلى شراريب على شكل نجوم في منطقة الصدر والخصر.

وبلغ سعر الفستان 20,000 جنيه، بحسب ما صرحت دار أزياء فؤاد سركيس لـ مصراوي.

4. اليوم التاسع: فستان ذيل السمكة من Mambo Couture

اختارت نسرين فستاناً آخر في اليوم التاسع من تصميم Mambo Couture، جاء بلون أزرق داكن وتصميم ضيق من الأعلى ويتسع تدريجياً من الأسفل بشكل ذيل السمكة، مع تطريزات دقيقة وزخارف مزخرفة تضيف لمسة من الفخامة.

وتواصل مصراوي مع دار أزياء mambo couture ووضحوا أن الفستان بلغ تكلفته 1,200 دولار أمريكي (حوالي 58,716 جنيه).

5. الختام: فستان شيفون من لبيروت

في ختام المهرجان، أطلت نسرين بفستان أنثوي باللون البينك الهادئ من الشيفون، مزين بتطريزات ذهبية على الأكمام والصدر، مع فتحة ساق جانبية طويلة، مما منحها إطلالة ملكية راقية.

بلغ تكلفة الفستان على موقع لبيروت 49,162 جنيه.

التكلفة الإجمالية لفساتين نسرين طافش خلال مهرجان الجونة السينمائي السابع حوالي 221,778 جنيه.

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