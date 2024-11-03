مهرجان الجونة

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فستانها تحفة.. نسرين طافش تكشف عن أجمل إطلالات الفنانات في مهرجان الجونة- 55 صورة

02:55 م الأحد 03 نوفمبر 2024
  • عرض 55 صورة
  • عرض 55 صورة
    أروى جودة وخطيبها
  • عرض 55 صورة
    نجلاء بدر في مهرجان الجونة السينمائي
  • عرض 55 صورة
    نجلاء بدر
  • عرض 55 صورة
    إطلالة نجلاء بدر
  • عرض 55 صورة
    نجلاء بدر بفستان أسود أنيق
  • عرض 55 صورة
    نجلاء بدر تتألق بإطلالة أنيقة
  • عرض 55 صورة
    الفنانة نجلاء بدر
  • عرض 55 صورة
    الفنانة نجلاء بدر
  • عرض 55 صورة
    الفنانة نجلاء بدر على السجادة الحمراء_27
  • عرض 55 صورة
    نجلاء بدر
  • عرض 55 صورة
    نجلاء بدر
  • عرض 55 صورة
    اعتمدت نجلاء مكياجا قويا
  • عرض 55 صورة
    نيللي كريم
  • عرض 55 صورة
    نيللي كريم
  • عرض 55 صورة
    نيللي كريم
  • عرض 55 صورة
    نيللي كريم
  • عرض 55 صورة
    نيللي كريم
  • عرض 55 صورة
    نيللي كريم
  • عرض 55 صورة
    نيللي كريم
  • عرض 55 صورة
    نيللي كريم
  • عرض 55 صورة
    نجلاء بدر
  • عرض 55 صورة
    الفنانة نجلاء بدر على السجادة الحمراء
  • عرض 55 صورة
    الفنانة نجلاء بدر
  • عرض 55 صورة
    اختارت نجلاء تسريحة الشعر المرفع لأعلى
  • عرض 55 صورة
    نجلاء بدر من عرض الفيلم التونسي ماء العين في مهرجان الجونة
  • عرض 55 صورة
    نيللي كريم بمكياج ناعم
  • عرض 55 صورة
    نيللي كريم في مهرجان الجونة السينمائي
  • عرض 55 صورة
    نيللي كريم في مهرجان الجونة السينمائي
  • عرض 55 صورة
    نيللي كريم في مهرجان الجونة السينمائي
  • عرض 55 صورة
    نيللي كريم جذابة في افتتاح الجونة
  • عرض 55 صورة
    نيللي كريم في مهرجان الجونة السينمائي
  • عرض 55 صورة
    نيللي كريم بفستان حورية البحر في مهرجان الجونة
  • عرض 55 صورة
    إطلالة نيللي كريم
  • عرض 55 صورة
    نيللي كريم تتألق في افتتاح مهرجان الجونة
  • عرض 55 صورة
    نيللي كريم بفستان حورية
  • عرض 55 صورة
    نيللي كريم بفستان حورية البحر في مهرجان الجونة
  • عرض 55 صورة
    نيللي كريم
  • عرض 55 صورة
    أسماء جلال في حفل ختام مهرجان الجونة
  • عرض 55 صورة
    اختارت أسماء تسريحة الشعر المنسدل على الجانبين
  • عرض 55 صورة
    أسماء جلال
  • عرض 55 صورة
    أسماء جلال في حفل ختام مهرجان الجونة
  • عرض 55 صورة
    إطلالة أسماء جلال في الجونة
  • عرض 55 صورة
    أسماء جلال بإطلالة جريئة
  • عرض 55 صورة
    ركين سعد
  • عرض 55 صورة
    إطلالة ركين سعد
  • عرض 55 صورة
    ركين سعد
  • عرض 55 صورة
    ركين سعد جذابة وأنيقة
  • عرض 55 صورة
    ركين سعد في مهرجان الجونة السينمائي (1
  • عرض 55 صورة
    اعتمدت أسماء مكياجا ناعما
  • عرض 55 صورة
    إطلالة أسماء جلال في الجونة
  • عرض 55 صورة
    أسماء جلال تتألق بالأحمر
  • عرض 55 صورة
    أسماء جلال
  • عرض 55 صورة
    ركين سعد بفستان طويل باللون الأحمر الناري
  • عرض 55 صورة
    ركين سعد في مهرجان الجونة السينمائي (
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كتبت- أسماء مرسي:

أعربت الفنانة السورية نسرين طافش عن إعجابها بإطلالات عدد من زميلاتها في الدورة السابعة من مهرجان الجونة السينمائي.

خلال إحدى المقابلات، أشارت "نسرين" إلى أن الفنانة أروى جودة ونجلاء بدر تألقتا بإطلالات لافتة في حفل افتتاح المهرجان.

كما أشادت بإطلالة الفنانة نيللي كريم في اليوم الثاني، وكذلك بإطلالاتي الفنانة أسماء جلال وركين سعد في حفل الختام.

واُختتمت فعاليات الدورة السابعة من مهرجان الجونة السينمائي، مساء أمس الجمعة، بحفل توزيع الجوائز على الأفلام الفائزة، وذلك بحضور واسع من نجوم الفن، ويحيي النجم محمد رمضان الحفل الختامي.

يُعد المهرجان من أبرز الأحداث السينمائية في المنطقة، إذ يهدف إلى دعم وتعزيز صناعة السينما في مصر والعالم.

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مهرجان الجونة السينمائي إطلالات النجمات نسرين طافش أروى جودة
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