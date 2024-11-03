نسرين طافش بفستان مكشوف ومايان السيد جريئة.. 150 إطلالة لجميع أيام الجونة

الأحد 03 نوفمبر 2024

02:50 م الأحد 03 نوفمبر 2024

إطلالة من وكالة البلح وفستان بدون بطانة.. 100 صورة أثارت الجدل في

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كتبت- شيماء مرسي

تصوير- علاء أحمد

تحرص دائما نجمات الفن على ارتداء فساتين بتصميمات جذابة وساحرة لخطف الأنظار على السجادة الحمراء خلال حضورهن مهرجان الجونة السينمائي.

ولكن أطلت بعض النجمات بفساتين ضيقة جريئة وملفتة خلال حضورهن جميع أيام مهرجان الجونة السينمائي في دورته السابعة.

وأطلت الفنانة رانيا يوسف بفستان قصير وجريء باللون الأصفر بقصة الكت.

وظهرت الفنانة أسماء جلال بفستان طويل باللون الأحمر بصيحة الكم الواحد، واعتمدت مكياجا قويا، وتركت شعرها منسدلا.

وظهرت الفنانة جميلة عوض بفستان طويل بقصة الكب باللون الأسود واعتمدت مكياجا ترابيا وتركت شعرها منسدلا.

في هذا التقرير نرصد لكم أبرز 150 إطلالة في جميع أيام الجونة السينمائي.

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