مهرجان الجونة

إعلان

نسرين طافش بفستان مكشوف ومايان السيد جريئة.. 150 إطلالة لجميع أيام الجونة

02:50 م الأحد 03 نوفمبر 2024
  • عرض 150 صورة
  • عرض 150 صورة
    الفنانة رانيا يوسف بإطلالة جريئة
  • عرض 150 صورة
    رانيا يوسف بفستان أصفر
  • عرض 150 صورة
    رانيا يوسف
  • عرض 150 صورة
    رانيا يوسف تخطف الأنظار
  • عرض 150 صورة
    رانيا يوسف (4)
  • عرض 150 صورة
    رانيا يوسف (8)
  • عرض 150 صورة
    رانيا يوسف (6)
  • عرض 150 صورة
    رانيا يوسف
  • عرض 150 صورة
    رانيا يوسف (2)
  • عرض 150 صورة
    رانيا يوسف (1)
  • عرض 150 صورة
    أسماء جلال في حفل ختام مهرجان الجونة (9)
  • عرض 150 صورة
    أسماء جلال في حفل ختام مهرجان الجونة (11)
  • عرض 150 صورة
    أسماء جلال في حفل ختام مهرجان الجونة
  • عرض 150 صورة
    أسماء جلال في حفل ختام مهرجان الجونة
  • عرض 150 صورة
    أسماء جلال في حفل ختام مهرجان الجونة (17)
  • عرض 150 صورة
    أسماء جلال في حفل ختام مهرجان الجونة
  • عرض 150 صورة
    أسماء جلال في حفل ختام مهرجان الجونة
  • عرض 150 صورة
    إطلالة مايان السيد في سابع أيام الجونة
  • عرض 150 صورة
    مايان السيد في الجونة
  • عرض 150 صورة
    مايان السيد (2)
  • عرض 150 صورة
    مايان السيد (1)
  • عرض 150 صورة
    أسماء جلال في حفل ختام مهرجان الجونة
  • عرض 150 صورة
    أسماء جلال في حفل ختام مهرجان الجونة
  • عرض 150 صورة
    أسماء جلال في حفل ختام مهرجان الجونة
  • عرض 150 صورة
    أسماء جلال في حفل ختام مهرجان الجونة
  • عرض 150 صورة
    أسماء جلال في حفل ختام مهرجان الجونة
  • عرض 150 صورة
    أسماء جلال في حفل ختام مهرجان الجونة
  • عرض 150 صورة
    أسماء جلال في حفل ختام مهرجان الجونة (
  • عرض 150 صورة
    أسماء جلال في حفل ختام مهرجان الجونة
  • عرض 150 صورة
    أسماء جلال في حفل ختام مهرجان الجونة
  • عرض 150 صورة
    أسماء جلال في حفل ختام مهرجان الجونة
  • عرض 150 صورة
    أسماء جلال في حفل ختام مهرجان الجونة
  • عرض 150 صورة
    أسماء جلال في حفل ختام مهرجان الجونة
  • عرض 150 صورة
    أسماء جلال في حفل ختام مهرجان الجونة
  • عرض 150 صورة
    أسماء جلال في حفل ختام مهرجان الجونة
  • عرض 150 صورة
    أسماء جلال على الريد كاربت
  • عرض 150 صورة
    أسماء جلال تتألق على الريد كاربت
  • عرض 150 صورة
    أسماء جلال
  • عرض 150 صورة
    أسماء جلال من حفل ختام مهرجان الجونة
  • عرض 150 صورة
    أسماء جلال من فعاليات حفل ختام مهرجان الجونة
  • عرض 150 صورة
    الفنانة أسماء جلال
  • عرض 150 صورة
    الفنانة أسماء جلال من حفل ختام مهرجان الجونة
  • عرض 150 صورة
    أسماء جلال في حفل ختام مهرجان الجونة (5)
  • عرض 150 صورة
    أسماء جلال في حفل ختام مهرجان الجونة (8)
  • عرض 150 صورة
    أسماء جلال في حفل ختام مهرجان الجونة (7)
  • عرض 150 صورة
    أسماء جلال في حفل ختام مهرجان الجونة
  • عرض 150 صورة
    أسماء جلال في حفل ختام مهرجان الجونة (10)
  • عرض 150 صورة
    أسماء جلال في حفل ختام مهرجان الجونة (13)
  • عرض 150 صورة
    أسماء جلال في حفل ختام مهرجان الجونة (14)
  • عرض 150 صورة
    أسماء جلال في حفل ختام مهرجان الجونة (15)
  • عرض 150 صورة
    أسماء جلال في حفل ختام مهرجان الجونة (16)
  • عرض 150 صورة
    أسماء جلال في حفل ختام مهرجان الجونة
  • عرض 150 صورة
    أسماء جلال في حفل ختام مهرجان الجونة
  • عرض 150 صورة
    جميلة عوض
  • عرض 150 صورة
    جميلة عوض- حفل افتتاح مهرجان الجونة (4)
  • عرض 150 صورة
    جميلة عوض- حفل افتتاح مهرجان الجونة (2)
  • عرض 150 صورة
    جميلة عوض- حفل افتتاح مهرجان الجونة (3)
  • عرض 150 صورة
    جميلة عوض- حفل افتتاح مهرجان الجونة (1)
  • عرض 150 صورة
    جميلة عوض
  • عرض 150 صورة
    جميلة عوض
  • عرض 150 صورة
    جميلة عوض (1)
  • عرض 150 صورة
    جميلة عوض (2)
  • عرض 150 صورة
    جميلة عوض بإطلالة جذابة في الجونة السينمائي
  • عرض 150 صورة
    جميلة عوض بإطلالة جذابة في الجونة السينمائي
  • عرض 150 صورة
    جميلة عوض بإطلالة جذابة في الجونة السينمائي
  • عرض 150 صورة
    جميلة عوض بإطلالة جذابة في الجونة السينمائي
  • عرض 150 صورة
    جميلة عوض بإطلالة جذابة في الجونة السينمائي
  • عرض 150 صورة
    جميلة عوض بإطلالة جذابة في الجونة السينمائي
  • عرض 150 صورة
    مايان السيد (12)
  • عرض 150 صورة
    مايان السيد (6)
  • عرض 150 صورة
    مايان السيد (13)
  • عرض 150 صورة
    جيهان الشماشرجي
  • عرض 150 صورة
    جيهان الشماشرجي
  • عرض 150 صورة
    مايان السيد - مهرجان الجونة (5)
  • عرض 150 صورة
    مايان السيد - مهرجان الجونة (4)
  • عرض 150 صورة
    مايان السيد - مهرجان الجونة (8)
  • عرض 150 صورة
    مايان السيد - مهرجان الجونة (9)
  • عرض 150 صورة
    مايان السيد - مهرجان الجونة (7)
  • عرض 150 صورة
    مايان السيد - مهرجان الجونة (6)
  • عرض 150 صورة
    مايان السيد - مهرجان الجونة (3)
  • عرض 150 صورة
    مايان السيد بإطلالة جريئة
  • عرض 150 صورة
    إطلالة الفنانة مايان السيد في سابع أيام الجونة (1)
  • عرض 150 صورة
    إطلالة الفنانة مايان السيد في سابع أيام الجونة (2)
  • عرض 150 صورة
    الفنانة جيهان الشماشرجي في حفل ختام مهرجان الجونة
  • عرض 150 صورة
    جيهان الشماشرجي
  • عرض 150 صورة
    جيهان الشماشرجي من حفل ختام الجونة السينمائي
  • عرض 150 صورة
    جيهان الشماشرجي من ختام مهرجان الجونة السينمائي
  • عرض 150 صورة
    جيهان الشماشرجي من فعاليات حفل ختام مهرجان الجونة
  • عرض 150 صورة
    جيهان الشماشرجي
  • عرض 150 صورة
    جيهان الشماشرجي من حفل ختام مهرجان الجونة
  • عرض 150 صورة
    جيهان الشماشرجي تخطف الأنظار من حفل ختام مهرجان الجونة
  • عرض 150 صورة
    تارا عماد على الريد كاربت
  • عرض 150 صورة
    تارا عماد من فعاليات حفل ختام مهرجان الجون
  • عرض 150 صورة
    تارا عماد من كواليس حفل ختام مهرجان الجونة
  • عرض 150 صورة
    تارا عماد تتألق في حفل ختام مهرجان الجونة
  • عرض 150 صورة
    تارا عماد
  • عرض 150 صورة
    تارا عماد من فعاليات حفل ختام الجونة السينمائي
  • عرض 150 صورة
    جيهان الشماشرجي في حفل ختام مهرجان الجونة
  • عرض 150 صورة
    جيهان الشماشرجي في حفل ختام مهرجان الجونة
  • عرض 150 صورة
    جيهان الشماشرجي في حفل ختام مهرجان الجونة
  • عرض 150 صورة
    جيهان الشماشرجي في حفل ختام مهرجان الجونة
  • عرض 150 صورة
    جيهان الشماشرجي من ريد كاربت حفل ختام مهرجان الجونة
  • عرض 150 صورة
    نسرين طافش (1)
  • عرض 150 صورة
    نسرين طافش (3)
  • عرض 150 صورة
    نسرين طافش (4)
  • عرض 150 صورة
    نسرين طافش (6)
  • عرض 150 صورة
    نسرين طافش (7)
  • عرض 150 صورة
    نسرين طافش (8)
  • عرض 150 صورة
    نسرين طافش (9)
  • عرض 150 صورة
    نسرين طافش (10)
  • عرض 150 صورة
    نسرين طافش (5)
  • عرض 150 صورة
    نسرين طافش (12)
  • عرض 150 صورة
    نسرين طافش (13)
  • عرض 150 صورة
    نسرين طافش (11)
  • عرض 150 صورة
    نسرين طافش (14)
  • عرض 150 صورة
    تارا عماد
  • عرض 150 صورة
    تارا عماد
  • عرض 150 صورة
    تارا عماد
  • عرض 150 صورة
    تارا عماد
  • عرض 150 صورة
    تارا عماد
  • عرض 150 صورة
    تارا عماد
  • عرض 150 صورة
    تارا عماد
  • عرض 150 صورة
    تارا عماد
  • عرض 150 صورة
    تارا عماد
  • عرض 150 صورة
    تارا عماد
  • عرض 150 صورة
    علا رشدي
  • عرض 150 صورة
    علا رشدي
  • عرض 150 صورة
    علا رشدي
  • عرض 150 صورة
    علا رشدي
  • عرض 150 صورة
    هنادي مهنا من مهرجان الجونة
  • عرض 150 صورة
    هنادي مهنا من مهرجان الجونة (4)
  • عرض 150 صورة
    هنادي مهنا من مهرجان الجونة (3)
  • عرض 150 صورة
    هنادي مهنا من مهرجان الجونة (1)
  • عرض 150 صورة
    هنادي مهنا وأحمد خالد صالح (3)
  • عرض 150 صورة
    هنادي مهنا وأحمد خالد صالح (8)
  • عرض 150 صورة
    فستان هنادي مهنا في الجونة
  • عرض 150 صورة
    بالأبيض هنادي مهنا في الجونة
  • عرض 150 صورة
    أمينة خليل
  • عرض 150 صورة
    بإطلالة جذابة هدى المفتي
  • عرض 150 صورة
    إطلالة هدى المفتي
  • عرض 150 صورة
    هدى المفتي على السجادة الحمراء
  • عرض 150 صورة
    هدى المفتي في آخر يوم بمهرجان الجونة
  • عرض 150 صورة
    هدى المفتي في ختام الجونة
  • عرض 150 صورة
    هدى المفتي على الريد كاربت
  • عرض 150 صورة
    إطلالة ساحرة للفنانة أمينة خليل من حفل ختام الجونة السينمائي
  • عرض 150 صورة
    أسماء جلال وأمينة خليل (1)
  • عرض 150 صورة
    أسماء جلال وأمينة خليل (2)
  • عرض 150 صورة
    أسماء جلال وأمينة خليل (3)
  • عرض 150 صورة
    أسماء جلال وأمينة خليل (4)
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتبت- شيماء مرسي

تصوير- علاء أحمد

تحرص دائما نجمات الفن على ارتداء فساتين بتصميمات جذابة وساحرة لخطف الأنظار على السجادة الحمراء خلال حضورهن مهرجان الجونة السينمائي.

ولكن أطلت بعض النجمات بفساتين ضيقة جريئة وملفتة خلال حضورهن جميع أيام مهرجان الجونة السينمائي في دورته السابعة.

وأطلت الفنانة رانيا يوسف بفستان قصير وجريء باللون الأصفر بقصة الكت.

وظهرت الفنانة أسماء جلال بفستان طويل باللون الأحمر بصيحة الكم الواحد، واعتمدت مكياجا قويا، وتركت شعرها منسدلا.

وظهرت الفنانة جميلة عوض بفستان طويل بقصة الكب باللون الأسود واعتمدت مكياجا ترابيا وتركت شعرها منسدلا.

في هذا التقرير نرصد لكم أبرز 150 إطلالة في جميع أيام الجونة السينمائي.

اقرأ أيضا:

بأكثر من 200 ألف.. جيهان الشماشرجي بجامبسوت شفاف في الجونة.. 10 صور

الأسود يسيطر على إطلالات الجونة.. فساتين وجامبسوت وبدل (50 صورة)

محمد فراج بـ "الأوڤر سايز" في الجونة.. بدلته بسعر خيالي

بـ20 ألف جنيه.. 20 صورة لفستان نسرين طافش في الجونة بألوان مختلفة – أيهم الأجمل؟

استغنت عن هذه القطعة.. دار الأزياء تنشر صور البروڤا لفستان كارولين عزمي الجريء في الجونة.. وهذه تكلف

مايان السيد بفستان مفتوح ورانيا جريئة.. 100 إطلالة للنجمات في سابع أيام مهرجان الجونة

ساحرة وتشبه حورية البحر.. 70 صورة لأجمل إطلالات النجمات في الجونة- ناقد موضة يكشف

"ريش كتير وأوفر".. ناقد موضة يعلق على إطلالة هذه الفنانة في الجونة

15 صورة لـ أجرأ إطلالة في خامس أيام مهرجان الجونة.. مكشوف وخطف الأنظار

مهرجان الجونة 2024 نسرين طافش مايان السيد إطلالات جريئة في الجونة
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
فستانها تحفة.. نسرين طافش تكشف عن أجمل إطلالات الفنانات في مهرجان الجونة- 55 صورة

إعلان

إعلان

توقعات بزيادة مكاسب أسعار الذهب بعد خفض الفيدرالي الفائدة
هل تتلقى مصر المزيد من الأموال الساخنة بعد خفض الفيدرالي للفائدة؟
بدء حجز أراضي الإسكان المتوسط بمقدم 25 ألف جنيه في 9 مدن جديدة
بعد رفع أسعارها.. قائمة أسعار "مارلبورو" و"ميريت"(منشور رسمي)