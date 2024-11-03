مهرجان الجونة

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مينفعش يتلبس في مهرجان.. 70 صورة لـ أسوأ إطلالات النجمات في جميع أيام مهرجان الجونة

02:16 م الأحد 03 نوفمبر 2024
  • عرض 70 صورة
  • عرض 70 صورة
    داليا البحيرى في رابع أيام الجونة السينمائي
  • عرض 70 صورة
    إطلالة لبلبة في مهرجان الجونة السينمائب
  • عرض 70 صورة
    داليا البحيري
  • عرض 70 صورة
    بسنت صيام في خامس أيام مهرجان الجونة السينمائي
  • عرض 70 صورة
    لبلبة من مهرجان الجونة
  • عرض 70 صورة
    إطلالة داليا البحيري
  • عرض 70 صورة
    النجمة لبلبة
  • عرض 70 صورة
    تألقت داليا البحيري بفستان بقصة التايجر
  • عرض 70 صورة
    داليا البحيري
  • عرض 70 صورة
    اعتمدت داليا البحيري مكياج بدرجات النيود
  • عرض 70 صورة
    لبلبة على السجادة الحمراء لمهرجان الجونة السينمائي_22
  • عرض 70 صورة
    لبلبة
  • عرض 70 صورة
    النجمة لبلبة من فعاليات مهرجان الجونة
  • عرض 70 صورة
    اعتمدت لبلبة مكياجا بدرجات النيود
  • عرض 70 صورة
    داليا البحيري
  • عرض 70 صورة
    فستان الفنانة داليا البحيري من نقشة التايجر شيفون
  • عرض 70 صورة
    داليا البحيري
  • عرض 70 صورة
    لبلبة في افتتاح مهرجان الجونة
  • عرض 70 صورة
    داليا البحيري ساحرة
  • عرض 70 صورة
    داليا البحيري بإطلالة أنيقة في الجونة
  • عرض 70 صورة
    داليا البحيري
  • عرض 70 صورة
    لبلبة تتألق بفستان أسود
  • عرض 70 صورة
    نسقت لبلبة مع إطلالتها قفازات باللون الأسود
  • عرض 70 صورة
    لبلة
  • عرض 70 صورة
    الفنانة داليا البحيري
  • عرض 70 صورة
    داليا البحيري على الريد كاربت
  • عرض 70 صورة
    داليا من مهرجان الجونة
  • عرض 70 صورة
    داليا البحيرى في رابع أيام الجونة السينمائي
  • عرض 70 صورة
    داليا البحيرى في رابع أيام الجونة السينمائي
  • عرض 70 صورة
    جيهان خليل
  • عرض 70 صورة
    جيهان خليل بمكياج بدرجات النيود
  • عرض 70 صورة
    جيهان خليل تتألق بفستان باللون البيج
  • عرض 70 صورة
    بسنت صيام في الجونة
  • عرض 70 صورة
    إطلالة بسنت صيام
  • عرض 70 صورة
    بسنت صيام في خامس أيام مهرجان الجونة السينمائي
  • عرض 70 صورة
    بسنت صيام من الجونة بإطلالة ساحرة
  • عرض 70 صورة
    بسنت صيام
  • عرض 70 صورة
    بسنت صيام في خامس أيام مهرجان الجونة السينمائي
  • عرض 70 صورة
    بسنت صيام بفستان جينز
  • عرض 70 صورة
    جيهان خليل في خامس أيام مهرجان الجونة السينمائي
  • عرض 70 صورة
    عفاف مصطفى
  • عرض 70 صورة
    إطلالة غير مناسبة لـ نسرين طافش
  • عرض 70 صورة
    فستان نسرين طافش
  • عرض 70 صورة
    نسرين طافش في الجونة
  • عرض 70 صورة
    إطلالة نسرين طافش
  • عرض 70 صورة
    إطلالة عفاف مصطفى
  • عرض 70 صورة
    إطلالة عفاف مصطفى في الجونة
  • عرض 70 صورة
    نسرين طافش
  • عرض 70 صورة
    نسرين طافش
  • عرض 70 صورة
    جيهان خليل
  • عرض 70 صورة
    إطلالة جيهان خليل
  • عرض 70 صورة
    بالكب جيهان خليل في الجونة
  • عرض 70 صورة
    انتقاد إطلاله جيهان خليل
  • عرض 70 صورة
    فستان بصيحة موضة 2012
  • عرض 70 صورة
    نسرين طافش
  • عرض 70 صورة
    نسرين طافش على السجادة الحمراء
  • عرض 70 صورة
    نسرين طافش بإكسسوارات فخمة
  • عرض 70 صورة
    نسرين طافش بتسريحة شعر أنيقة
  • عرض 70 صورة
    نسرين طافش
  • عرض 70 صورة
    إطلالة نسرين طافش في الجونة
  • عرض 70 صورة
    نسرين طافش بإطلالة جذابة
  • عرض 70 صورة
    نسرين طافش بتسريحة الشعر المرفةع لأعلى
  • عرض 70 صورة
    نسرين طافش
  • عرض 70 صورة
    إطلالة نسرين طافش في خامس أيام الجونة
  • عرض 70 صورة
    نسرين طافش بإطلالة لا تواكب العصير
  • عرض 70 صورة
    نسرين طافش بفستان بصيحة قديمة
  • عرض 70 صورة
    فستان نسرين طافش
  • عرض 70 صورة
    نسرين طافش بمكياج بدرجات النيود
  • عرض 70 صورة
    جيهان خليل في الجونة
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كتبت- أسماء مرسي:

تصوير- علاء أحمد

شهد مهرجان القاهرة السينمائي في دورته السابعة تنافسا شديدا بين النجمات، حيث حرصت كل منهن على الظهور بإطلالة مميزة تخطف الأنظار على السجادة الحمراء.

ولكن، ظهرت بعض الإطلالات غير موفقة وسيئة، ما جعلها تحصل على لقب "الأسوأ".

في هذا الصدد، أوضحت استشارية ومصممة الأزياء زينب الشوربجي لـ"مصراوي"، أسوأ إطلالات النجمات في مهرجان الجونة:

لبلبة

فستان الفنانة لبلبة في حفل الافتتاح أثار جدلا واسعا، حيث اعتبرته مصممة الأزياء زينب أن تصميمه سيء للغاية من حيث قصة الأكتاف والصدر، وأن اختيار القفازات زاد من إبراز هذه العيوب.

داليا البحيري

فستان الفنانة داليا البحيري من نقشة التايجر شيفون، والذي ارتدته في اليوم الثالث من المهرجان، لم ينل إعجاب استشارية الموضة التي اعتبرته غير مناسب للسجادة الحمراء، واقترحت أنه يمكن ارتداؤه في مناسبات غير رسمية او الخروجات.

جيهان خليل

وصفت "زينب" إطلالة الفنانة جيهان خليل التي ظهرت بها في خامس أيام المهرجان، بأنها مناسبة للشاطئ وليس لمهرجان الجونة.

بسنت صيام

اختيار الفنانة بسنت صيام للجينز في اليوم الرابع من المهرجان غير مناسب للظهور على السجادة الحمراء.

عفاف مصطفى

وصفت مصممة الأزياء إطلالة الفنانة عفاف مصطفى في اليوم الخامس من المهرجان بأنها قديمة وقصة "الدريبنج" الموجودة في الفستان غير جيدة.

نسرين طافش

فستان الفنانة نسرين طافش في اليوم الخامس من المهرجان من صيحة موضة 2012، غير مواكب لهذا الحدث الكبير.

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