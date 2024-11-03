مينفعش يتلبس في مهرجان.. 70 صورة لـ أسوأ إطلالات النجمات في جميع أيام مهرجان الجونة

كتبت- أسماء مرسي:

تصوير- علاء أحمد

شهد مهرجان القاهرة السينمائي في دورته السابعة تنافسا شديدا بين النجمات، حيث حرصت كل منهن على الظهور بإطلالة مميزة تخطف الأنظار على السجادة الحمراء.

ولكن، ظهرت بعض الإطلالات غير موفقة وسيئة، ما جعلها تحصل على لقب "الأسوأ".

في هذا الصدد، أوضحت استشارية ومصممة الأزياء زينب الشوربجي لـ"مصراوي"، أسوأ إطلالات النجمات في مهرجان الجونة:

لبلبة

فستان الفنانة لبلبة في حفل الافتتاح أثار جدلا واسعا، حيث اعتبرته مصممة الأزياء زينب أن تصميمه سيء للغاية من حيث قصة الأكتاف والصدر، وأن اختيار القفازات زاد من إبراز هذه العيوب.

داليا البحيري

فستان الفنانة داليا البحيري من نقشة التايجر شيفون، والذي ارتدته في اليوم الثالث من المهرجان، لم ينل إعجاب استشارية الموضة التي اعتبرته غير مناسب للسجادة الحمراء، واقترحت أنه يمكن ارتداؤه في مناسبات غير رسمية او الخروجات.

جيهان خليل

وصفت "زينب" إطلالة الفنانة جيهان خليل التي ظهرت بها في خامس أيام المهرجان، بأنها مناسبة للشاطئ وليس لمهرجان الجونة.

بسنت صيام

اختيار الفنانة بسنت صيام للجينز في اليوم الرابع من المهرجان غير مناسب للظهور على السجادة الحمراء.

عفاف مصطفى

وصفت مصممة الأزياء إطلالة الفنانة عفاف مصطفى في اليوم الخامس من المهرجان بأنها قديمة وقصة "الدريبنج" الموجودة في الفستان غير جيدة.

نسرين طافش

فستان الفنانة نسرين طافش في اليوم الخامس من المهرجان من صيحة موضة 2012، غير مواكب لهذا الحدث الكبير.

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