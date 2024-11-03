مهرجان الجونة

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أسماء جلال بفستان جريء ورانيا يوسف أثارت الجدل.. 100 صورة لـ نجمات ظهرن بفساتين مفتوحة وجريئة وشفافة

02:09 م الأحد 03 نوفمبر 2024
  • عرض 50 صورة
  • عرض 50 صورة
    رانيا يوسف من مهرجان الجونة
  • عرض 50 صورة
    رانيا يوسف من مهرجان الجونة
  • عرض 50 صورة
    رانيا يوسف من مهرجان الجونة
  • عرض 50 صورة
    رانيا يوسف تخطف الأنظار بإطلالة جريئة أمام حمام السباحة في الجونة
  • عرض 50 صورة
    رانيا يوسف من مهرجان الجونة
  • عرض 50 صورة
    رانيا يوسف من مهرجان الجونة السينمائي
  • عرض 50 صورة
    رانيا يوسف
  • عرض 50 صورة
    رانيا يوسف بإطلالة جريئة من مهرجان الجونة
  • عرض 50 صورة
    رانيا يوسف تخطف الأنظار بإطلالتها من السجادة الحمراء
  • عرض 50 صورة
    رانيا يوسف تخطف الأنظار من مهرجان الجونة
  • عرض 50 صورة
    رانيا يوسف على السجادة الحمراء لمهرجان الجونة
  • عرض 50 صورة
    رانيا يوسف من مهرجان الجونة السينمائي
  • عرض 50 صورة
    رانيا يوسف
  • عرض 50 صورة
    رانيا يوسف
  • عرض 50 صورة
    رانيا يوسف
  • عرض 50 صورة
    رانيا يوسف
  • عرض 50 صورة
    رانيا يوسف
  • عرض 50 صورة
    رانيا يوسف
  • عرض 50 صورة
    الفنانة رانيا يوسف من مهرجان الجونة
  • عرض 50 صورة
    الفنانة رانيا يوسف
  • عرض 50 صورة
    رانيا يوسف بإطلالة جريئة من مهرجان الجونة
  • عرض 50 صورة
    رانيا يوسف تخطف الأنظار من مهرجان الجونة
  • عرض 50 صورة
    رانيا يوسف على السجادة الحمراء لمهرجان الجونة
  • عرض 50 صورة
    رانيا يوسف
  • عرض 50 صورة
    رانيا يوسف تخطف الأنظار بإطلالتها من السجادة الحمراء
  • عرض 50 صورة
    أسماء جلال
  • عرض 50 صورة
    أسماء جلال في الجونة
  • عرض 50 صورة
    أسماء جلال )
  • عرض 50 صورة
    أسماء جلال بفستان جريء
  • عرض 50 صورة
    أسماء جلال
  • عرض 50 صورة
    أسماء جلال
  • عرض 50 صورة
    أسماء جلال
  • عرض 50 صورة
    أسماء جلال
  • عرض 50 صورة
    أسماء جلال
  • عرض 50 صورة
    نسرين طافش (2)
  • عرض 50 صورة
    نسرين طافش (3)
  • عرض 50 صورة
    نسرين طافش (4)
  • عرض 50 صورة
    نسرين طافش (6)
  • عرض 50 صورة
    حسناء سيف الدين بإطلالة جريئة 100 صورة لـ نجمات ظهرن بفساتين مفتوحة وجريئة وشفافة
  • عرض 50 صورة
    حسناء سيف الدين بإطلالة ساحرة من مهرجان الجونة السينمائي
  • عرض 50 صورة
    حسناء سيف الدين من مهرجان الجونة السينمائي
  • عرض 50 صورة
    حسناء سيف الدين من السجادة الحمراء لمهرجان الجونة
  • عرض 50 صورة
    حسناء سيف الدين
  • عرض 50 صورة
    حسناء سيف الدين من السجادة الحمراء لمهرجان الجونة
  • عرض 50 صورة
    حسناء سيف الدين من مهرجان الجونة السينمائي
  • عرض 50 صورة
    حسناء سيف الدين
  • عرض 50 صورة
    نسرين طافش (12)
  • عرض 50 صورة
    نسرين طافش (13)
  • عرض 50 صورة
    نسرين طافش (11)
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كتبت- شيماء مرسي

تصوير-علاء أحمد

أثارت بعض نجمات الفن الجدل على السجادة الحمراء خلال حضورهن مهرجان الجونة السينمائي في دورته السابعة.

وخطفت معظم النجمات الأنظار من خلال ارتدائهن فساتين مفتوحة وجريئة وشفافة.

وأطلت الفنانة رانيا يوسف بفستان جريء بقصة الكت باللون البينك.

وظهرت الفنانة أسماء جلال بفستان طويل بصيحة الظهر المكشوف.

وتألقت الفنانة نسرين طافش بفستان طويل بقصة الكب باللونين الأسود والفضي.

وفي هذا التقرير يستعرض "مصراوي" أبرز 100 صورة للنجمات التي ظهرن بفساتين مفتوحة وجريئة وشفافة.

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مهرجان الجونة 2024 نجمات ظهرن بفساتين مفتوحة رانيا يوسف نسرين طافش
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