أسماء جلال بفستان جريء ورانيا يوسف أثارت الجدل.. 100 صورة لـ نجمات ظهرن بفساتين مفتوحة وجريئة وشفافة

إطلالة من وكالة البلح وفستان بدون بطانة.. 100 صورة أثارت الجدل في

سارة عبد الرحمن تشيد بأناقة هذه الفنانة في مهرجان الجونة.. 35 صورة

كتبت- شيماء مرسي

تصوير-علاء أحمد

أثارت بعض نجمات الفن الجدل على السجادة الحمراء خلال حضورهن مهرجان الجونة السينمائي في دورته السابعة.

وخطفت معظم النجمات الأنظار من خلال ارتدائهن فساتين مفتوحة وجريئة وشفافة.

وأطلت الفنانة رانيا يوسف بفستان جريء بقصة الكت باللون البينك.

وظهرت الفنانة أسماء جلال بفستان طويل بصيحة الظهر المكشوف.

وتألقت الفنانة نسرين طافش بفستان طويل بقصة الكب باللونين الأسود والفضي.

وفي هذا التقرير يستعرض "مصراوي" أبرز 100 صورة للنجمات التي ظهرن بفساتين مفتوحة وجريئة وشفافة.

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