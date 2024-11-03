مهرجان الجونة

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أغلى 5 فساتين في مهرجان الجونة السينمائي.. نيللي كريم وأمينة خليل على القمة

01:50 م الأحد 03 نوفمبر 2024
  • عرض 36 صورة
  • عرض 36 صورة
    فستان أمينة خليل
  • عرض 36 صورة
    إطلالة أمينة خليل في ثاني أيام مهرجان الجونة السينمائي
  • عرض 36 صورة
    نيللي كريم
  • عرض 36 صورة
    ظهرت أمينة خليل بفستان آخر من تصميم حمادة فهيم
  • عرض 36 صورة
    سعر إطلالة أمينة خليل
  • عرض 36 صورة
    ارتدت أمينة فستانا باللون الكاشمير
  • عرض 36 صورة
    اعتمدت أمينة مكياجا بدرجان النيود
  • عرض 36 صورة
    أختارت أمينة تسريحة الشعر المرفوع لأعلى
  • عرض 36 صورة
    أمينة خليل على ريد كاربت ثاني أيام المهرجان
  • عرض 36 صورة
    تصميم فستان أمينة خليل
  • عرض 36 صورة
    كندة علوش بتصميم حسن إدريس في حفل هشام نزيه
  • عرض 36 صورة
    سعر فستان أمينة خليل
  • عرض 36 صورة
    سعر فستان أمينة خليل في ختام المهرجان
  • عرض 36 صورة
    كندة علوش
  • عرض 36 صورة
    كندة علوش
  • عرض 36 صورة
    إطلالة الفنانة كندة علوش
  • عرض 36 صورة
    بلغت تكلفة فستان كندة علوش 8,100 دولار، أي حوالي 394,391 جنيه
  • عرض 36 صورة
    تألقت كندة علوش في اليوم الرابع من المهرجان بفستان من تصميم حسن إدريس
  • عرض 36 صورة
    فستان بتوقيع مصمم الأزياء حسن إدريس
  • عرض 36 صورة
    سعر فستان كندة علوش
  • عرض 36 صورة
    اعتمد المصمم الألوان الأرضية والتطريزات اليدوية لإبراز روح الطبيعة
  • عرض 36 صورة
    أمينة خليل
  • عرض 36 صورة
    إطلالة أمينة خليل في أول أيام مهرجان الجونة السينمائي
  • عرض 36 صورة
    فستان امينة خليل في ختام المهرجان
  • عرض 36 صورة
    فستان أمينة خليل من إيلي صعب في الختام
  • عرض 36 صورة
    بلغ سعره على موقع بيعه 12,120 دولارًا، أي ما يقارب 593,212 جنيه
  • عرض 36 صورة
    أمينة خليل بإطلالة ساحرة في الجونة
  • عرض 36 صورة
    اختارت أمينة خليل فستانًا تميز بتطريزات الترتر والخرز اللامعة
  • عرض 36 صورة
    إطلالة أمينة خليل في الختام
  • عرض 36 صورة
    جاء التصميم بدون حمالات وبتفاصيل مريحة من التول الخفيف والحرير
  • عرض 36 صورة
    اعتمدت أمينة مكياج بدرجات النيود
  • عرض 36 صورة
    تصميم فستان نيللي كريم
  • عرض 36 صورة
    نيللي كريم
  • عرض 36 صورة
    إطلالة نيللي كريم من مهرجان الجونة
  • عرض 36 صورة
    نيللي كريم بإطلالة تشبه حورية البحر في أول أيام مهرجان الجونة
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كتبت- أميرة حلمي

تصوير- علاء أحمد

شهد مهرجان الجونة السينمائي السابع إطلالات مبهرة تألقت فيها النجمات بفساتين ذات تكلفة عالية وتصاميم فاخرة، أضفت لمسات من الأناقة والفخامة على السجادة الحمراء.

فيما يلي أبرز 5 فساتين أثارت الانتباه من حيث التكلفة والتصميم، منها فستانان مميزان للنجمة أمينة خليل.

1. نيللي كريم بإطلالة ملكية من طوني ورد

في ثالث أيام المهرجان، ظهرت نيللي كريم بفستان من تصميم المصمم اللبناني طوني ورد بتصميم “حورية البحر” باللون الوردي.

الفستان من الأورجانزا الحريرية وزين بتطريزات من التول وخيوط اللوريكس وكريستالات الزهور، ليصل سعره إلى 24,000 دولار أمريكي، ما يعادل حوالي 1,170,000 جنيه، وذلك بحسب ما وضحت دار أزياء طوني ورد لـ مصراوي.

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2. فستان أمينة خليل من إيلي صعب في الختام

في ختام المهرجان، اختارت أمينة خليل فستانًا بتوقيع إيلي صعب، تميز بتطريزات الترتر والخرز اللامعة.

جاء التصميم بدون حمالات وبتفاصيل مريحة من التول الخفيف والحرير، وبلغ سعره على موقع بيعه 12,120 دولارًا، أي ما يقارب 593,212 جنيه.

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3. إطلالة أمينة خليل في ثاني أيام المهرجان بتصميم حمادة فهيم

ظهرت أمينة خليل بفستان آخر من تصميم حمادة فهيم، مستوحى من حدائق بابل، حيث امتازت التنورة بخيوط مزخرفة يدوية بالألوان الطبيعية والأكمام الريشية.

بلغت تكلفة هذا الفستان 32,900 درهم إماراتي، ما يعادل حوالي 435,636 جنيه، بحسب ما صرحت أزياء حمادة فهيم لـ مصراوي.

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4. كندة علوش بتصميم حسن إدريس في حفل هشام نزيه

تألقت كندة علوش في اليوم الرابع من المهرجان بفستان من تصميم حسن إدريس، حيث اعتمد المصمم الألوان الأرضية والتطريزات اليدوية لإبراز روح الطبيعة.

بلغت تكلفة الفستان 8,100 دولار، أي حوالي 394,391 جنيه، وفقًا لتصريحات دار Hassidriss لـ مصراوي.

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5. أسماء جلال بإطلالة جريئة من طوني ورد في الختام

اختتمت أسماء جلال فعاليات المهرجان بفستان من الشيفون والأورجانزا الأحمر، من مجموعة خريف 2024-2025 لطوني ورد، بتصميم عصري شمل شقًا جانبيًا وذيل طويل.

وبلغ سعره 8,500 دولار، ما يعادل حوالي 282,800 جنيه، بحسب ما وضحت دار طوني ورد لـ مصراوي.

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