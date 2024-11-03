أغلى 5 فساتين في مهرجان الجونة السينمائي.. نيللي كريم وأمينة خليل على القمة

إطلالة من وكالة البلح وفستان بدون بطانة.. 100 صورة أثارت الجدل في

سارة عبد الرحمن تشيد بأناقة هذه الفنانة في مهرجان الجونة.. 35 صورة

كتبت- أميرة حلمي

تصوير- علاء أحمد

شهد مهرجان الجونة السينمائي السابع إطلالات مبهرة تألقت فيها النجمات بفساتين ذات تكلفة عالية وتصاميم فاخرة، أضفت لمسات من الأناقة والفخامة على السجادة الحمراء.

فيما يلي أبرز 5 فساتين أثارت الانتباه من حيث التكلفة والتصميم، منها فستانان مميزان للنجمة أمينة خليل.

1. نيللي كريم بإطلالة ملكية من طوني ورد

في ثالث أيام المهرجان، ظهرت نيللي كريم بفستان من تصميم المصمم اللبناني طوني ورد بتصميم “حورية البحر” باللون الوردي.

الفستان من الأورجانزا الحريرية وزين بتطريزات من التول وخيوط اللوريكس وكريستالات الزهور، ليصل سعره إلى 24,000 دولار أمريكي، ما يعادل حوالي 1,170,000 جنيه، وذلك بحسب ما وضحت دار أزياء طوني ورد لـ مصراوي.

2. فستان أمينة خليل من إيلي صعب في الختام

في ختام المهرجان، اختارت أمينة خليل فستانًا بتوقيع إيلي صعب، تميز بتطريزات الترتر والخرز اللامعة.

جاء التصميم بدون حمالات وبتفاصيل مريحة من التول الخفيف والحرير، وبلغ سعره على موقع بيعه 12,120 دولارًا، أي ما يقارب 593,212 جنيه.

3. إطلالة أمينة خليل في ثاني أيام المهرجان بتصميم حمادة فهيم

ظهرت أمينة خليل بفستان آخر من تصميم حمادة فهيم، مستوحى من حدائق بابل، حيث امتازت التنورة بخيوط مزخرفة يدوية بالألوان الطبيعية والأكمام الريشية.

بلغت تكلفة هذا الفستان 32,900 درهم إماراتي، ما يعادل حوالي 435,636 جنيه، بحسب ما صرحت أزياء حمادة فهيم لـ مصراوي.

4. كندة علوش بتصميم حسن إدريس في حفل هشام نزيه

تألقت كندة علوش في اليوم الرابع من المهرجان بفستان من تصميم حسن إدريس، حيث اعتمد المصمم الألوان الأرضية والتطريزات اليدوية لإبراز روح الطبيعة.

بلغت تكلفة الفستان 8,100 دولار، أي حوالي 394,391 جنيه، وفقًا لتصريحات دار Hassidriss لـ مصراوي.

5. أسماء جلال بإطلالة جريئة من طوني ورد في الختام

اختتمت أسماء جلال فعاليات المهرجان بفستان من الشيفون والأورجانزا الأحمر، من مجموعة خريف 2024-2025 لطوني ورد، بتصميم عصري شمل شقًا جانبيًا وذيل طويل.

وبلغ سعره 8,500 دولار، ما يعادل حوالي 282,800 جنيه، بحسب ما وضحت دار طوني ورد لـ مصراوي.

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