شفاف ومكشوف.. 10 صور لـ أجرأ إطلالة على الإطلاق في مهرجان الجونة

إطلالة من وكالة البلح وفستان بدون بطانة.. 100 صورة أثارت الجدل في

سارة عبد الرحمن تشيد بأناقة هذه الفنانة في مهرجان الجونة.. 35 صورة

كتبت- أسماء مرسي:

تصوير- علاء أحمد

تنوعت تصاميم إطلالات النجمات على مدار أيام فعاليات مهرجان الجونة السينمائي في دورته السابعة، فإلى جانب الموديلات الناعمة والأنيقة التي ظهر بها بعضهن، ظهرت أخريات بتصاميم جريئة.

ويستعرض "مصراوي"، فيما يلي أجرأ إطلالة في فعاليات مهرجان الجونة، وهي الفنانة تارا عماد ، وفق ما ذكرت مصممة واستشارية الأزياء زينب الشوربجي.

قالت زينب: "لفتت الفنانة تارا عماد الأنظار بإطلالتها في ختام المهرجان، حيث ارتدت فستانا طويلا من توقيع دار أزياء DEL CORE Kristina Askerova".

وتابعت: "تميز الفستان بتصميم مبتكر أطلق عليه المصمم مغطي بالنور ويتحرك في الظلام، حيث يحتوي الفستان على لمعة كريستالية خلابة تعكس الأضواء بشكل ساحر".

وأضافت: "حددت قصة الكورساج وكشف الصدر رشاقة تارا وخصرها النحيل".

وأوضحت استشارية الأزياء أن الفستان تميز بقصة غير تقليدية والجزء السفلي من الفستان فتم تصميمه من قماش لامع مع طبقات من الشيفون، ما جعله الإطلالة الأكثر جرأة في المهرجان.