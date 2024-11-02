مهرجان الجونة

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فساتين لامعه وجريئة.. 100 صورة لنجمات خطفن الأنظار في الجونة

06:36 م السبت 02 نوفمبر 2024
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    أسماء جلال وأمينة خليل (3)
  • عرض 94 صورة
    أسماء جلال وأمينة خليل (4)
  • عرض 94 صورة
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  • عرض 94 صورة
    أمينة خليل (4)
  • عرض 94 صورة
    أمينة خليل (6)
  • عرض 94 صورة
    أمينة خليل (5)
  • عرض 94 صورة
    أمينة خليل (8)
  • عرض 94 صورة
    أمينة خليل (9)
  • عرض 94 صورة
    أمينة خليل (10)
  • عرض 94 صورة
    أمينة خليل (11)
  • عرض 94 صورة
    أمينة خليل (12)
  • عرض 94 صورة
    بسنت شوقي (1)
  • عرض 94 صورة
    بسنت شوقي (2)
  • عرض 94 صورة
    بسنت شوقي (3)
  • عرض 94 صورة
    أمينة خليل (7)
  • عرض 94 صورة
    بسنت شوقي (5)
  • عرض 94 صورة
    أسماء جلال (13)
  • عرض 94 صورة
    بسنت شوقي (7)
  • عرض 94 صورة
    بسنت شوقي ومحمد فراج (1)
  • عرض 94 صورة
    بسنت شوقي (4)
  • عرض 94 صورة
    بسنت شوقي ومحمد فراج (3)
  • عرض 94 صورة
    بسنت شوقي ومحمد فراج (4)
  • عرض 94 صورة
    بسنت شوقي ومحمد فراج (5)
  • عرض 94 صورة
    بسنت شوقي
  • عرض 94 صورة
    بسنت ومحمد فراج
  • عرض 94 صورة
    بسنت شوقي ومحمد فراج (2)
  • عرض 94 صورة
    جيهان الشماشرجي (2)
  • عرض 94 صورة
    جيهان الشماشرجي (3)
  • عرض 94 صورة
    جيهان الشماشرجي (4)
  • عرض 94 صورة
    جيهان الشماشرجي (5)
  • عرض 94 صورة
    جيهان الشماشرجي (6)
  • عرض 94 صورة
    جيهان الشماشرجي (1)
  • عرض 94 صورة
    جيهان الشماشرجي (8)
  • عرض 94 صورة
    جيهان الشماشرجي (9)
  • عرض 94 صورة
    رانيا يوسف (1)
  • عرض 94 صورة
    رانيا يوسف (2)
  • عرض 94 صورة
    جيهان الشماشرجي (7)
  • عرض 94 صورة
    رانيا يوسف (4)
  • عرض 94 صورة
    رانيا يوسف (5)
  • عرض 94 صورة
    بسنت شوقي (6)
  • عرض 94 صورة
    رانيا يوسف (7)
  • عرض 94 صورة
    رانيا يوسف (8)
  • عرض 94 صورة
    رانيا يوسف (9)
  • عرض 94 صورة
    رانيا يوسف (10)
  • عرض 94 صورة
    رانيا يوسف (11)
  • عرض 94 صورة
    رانيا يوسف (6)
  • عرض 94 صورة
    ميساء مغربي (1)
  • عرض 94 صورة
    ميساء مغربي (3)
  • عرض 94 صورة
    رانيا يوسف (3)
  • عرض 94 صورة
    ميساء مغربي (5)
  • عرض 94 صورة
    ميساء مغربي (6)
  • عرض 94 صورة
    ميساء مغربي (7)
  • عرض 94 صورة
    ميساء مغربي (8)
  • عرض 94 صورة
    ميساء مغربي
  • عرض 94 صورة
    نسرين طافش (1)
  • عرض 94 صورة
    نسرين طافش (2)
  • عرض 94 صورة
    نسرين طافش (3)
  • عرض 94 صورة
    ميساء مغربي (4)
  • عرض 94 صورة
    نسرين طافش (4)
  • عرض 94 صورة
    نسرين طافش (6)
  • عرض 94 صورة
    نسرين طافش (7)
  • عرض 94 صورة
    نسرين طافش (8)
  • عرض 94 صورة
    نسرين طافش (9)
  • عرض 94 صورة
    نسرين طافش (10)
  • عرض 94 صورة
    نسرين طافش (5)
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    نسرين طافش (12)
  • عرض 94 صورة
    نسرين طافش (13)
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    نسرين طافش (11)
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    ميساء مغربي (2)
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    نسرين طافش (14)
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كتبت- أسماء مرسي:

استطاعت نجمات الفن خطف الأنظار على السجادة الحمراء خلال حضورهن فعاليات مهرجان الجونة السينمائي في دورته السابعة.

وظهرت النجمات على الريد كاربت بفساتين لامعة وجريئة، نستعرضها لكم في الألبوم المرفق لأعلى:

بسنت شوقي
تألقت الفنانة بسنت شوقي في فعاليات افتتاح مهرجان الجونة بفستان طويل صك باللون الفضي بقصة "الكب" مزينا بتطريزات لامعة، واختارت تسريحة الشعر المرفوع لأعلى، حتى تتناسب مع إطلالتها.

رانيا يوسف
ارتدت الفنانة رانيا يوسف خلال حضورها ثاني أيام مهرجان الجونة بفستان ضيق ومكشوف عند منطقة الظهر باللون البينك.

نسرين طافش
في اليوم الخامس من المهرجان، خطفت الفنانة نسرين طافش الأنظار بفستان مخملي كلاسيكي، مزيج من اللونين الأسود والفضي اللامع، وتميز بوجود فتحة ساق جريئة، وتركت شعرها منسدلا على الجانبين، ووضعت أحمر شفاه باللون الأحمر الناري.


أسماء جلال
في سابع أيام المهرجان، ارتدت الفنانة أسماء جلال فستانا طويلا باللون "البيبي بلو" من الجلد اللامع، وتميز أيضا بأنه مكشوفا عند منطقة الظهر، واختارت تسريحة الشعر المرفوع لأعلى.

جيهان الشماشرجي
أطلت الفنانة جيهان الشماشرجي بجامبسوت أسود لامع شفاف من أسفل، واعتمدت مكياجا ناعما، واختارت تسريحة الشعر المرفوع لأعلى، وذلك خلال حضورها سابع أيام المهرجان.

أمينة خليل
واختارت الفنانة أمينة خليل فستانا طويلا بقصة "الكب" مزينا بالتطريزات اللامعة، واعتمدت مكياجا بدرجات النيود، وتركت خصلات شعرها منسدلا على كتفها.

ميساء مغربي
ظهرت الفنانة ميساء خلال حضورها ختام مهرجان الجونة بفستان طويل بصيحة الكب، لونه مستوحى من درجات البحر ما بين الأزرق واللبني، ومطرز بالكامل، واعتمدت مكياجا ناعما يبرز ملامحها الجذابة، وتركت شعرها منسدلا على الجانبين.

إطلالات نجمات مهرجان الجونة إطلالات الجونة مهرجان الجونة السينمائي أسماء جلال أمينة خليل جيهان الشماشرجي
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