مهرجان الجونة

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جمال وجاذبية.. 60 صورة لـ أكثر إطلالات خطفت الأنظار في الجونة.. من الأجمل؟

07:30 م السبت 02 نوفمبر 2024
  • عرض 60 صورة
  • عرض 60 صورة
    اروى جودة
  • عرض 60 صورة
    إطلالة منة شلبي في الافتتاح
  • عرض 60 صورة
    منة شلبي (9)
  • عرض 60 صورة
    منة شلبي (7)
  • عرض 60 صورة
    منة شلبي (6)
  • عرض 60 صورة
    منة شلبي
  • عرض 60 صورة
    منة شلبي
  • عرض 60 صورة
    منة شلبي (4)
  • عرض 60 صورة
    منة شلبي (2)
  • عرض 60 صورة
    منة شلبي (1)
  • عرض 60 صورة
    منة شلبي (5)
  • عرض 60 صورة
    منة شلبي (3)
  • عرض 60 صورة
    منة شلبي (10)
  • عرض 60 صورة
    منة شلبي بفستان ساحر في افتتاح الجونة
  • عرض 60 صورة
    منة شلبي بحركات عفوية على السجادة الحمراء
  • عرض 60 صورة
    منة شلبي بحركات عفوية على السجادة الحمراء
  • عرض 60 صورة
    منة شلبي بحركات عفوية على السجادة الحمراء
  • عرض 60 صورة
    منة شلبي بحركات عفوية على السجادة الحمراء
  • عرض 60 صورة
    منة شلبي بحركات عفوية على السجادة الحمراء
  • عرض 60 صورة
    الفنانة منة شلبي من حفل افتتاح مهرجان الجونة
  • عرض 60 صورة
    النجمة منة شلبي
  • عرض 60 صورة
    منة شلبي تخطف الأنظار في حفل افتتاح مهرجان الجونة
  • عرض 60 صورة
    منة شلبي على السجادة الحمراء من حفل افتتاح مهرجان الجونة
  • عرض 60 صورة
    منة شلبي بفستان ساحر في افتتاح الجونة
  • عرض 60 صورة
    منة شلبي بفستان ساحر في افتتاح الجونة
  • عرض 60 صورة
    منة شلبي بفستان ساحر في افتتاح الجونة
  • عرض 60 صورة
    منة شلبي بفستان ساحر في افتتاح الجونة
  • عرض 60 صورة
    منة شلبي بفستان ساحر في افتتاح الجونة
  • عرض 60 صورة
    منة شلبي بفستان ساحر في افتتاح الجونة
  • عرض 60 صورة
    منة شلبي بفستان ساحر في افتتاح الجونة
  • عرض 60 صورة
    منة شلبي بفستان ساحر في افتتاح الجونة
  • عرض 60 صورة
    النجمة نيللي كريم
  • عرض 60 صورة
    نيللي كريم على ريد كاربت حفل ختام مهرجان الجونة
  • عرض 60 صورة
    الفنانة نيللي كريم
  • عرض 60 صورة
    نيللي كريم من ريد كاربت حفل ختام مهرجان الجونة
  • عرض 60 صورة
    نيللي كريم من مهرجان الجونة
  • عرض 60 صورة
    نيللي كريم
  • عرض 60 صورة
    نيللي كريم من فعاليات حفل ختام مهرجان الجونة
  • عرض 60 صورة
    نيللي كريم من على الريد كاربت
  • عرض 60 صورة
    نيللي كريم من حفل ختام مهرجان الجونة
  • عرض 60 صورة
    نيللي كريم - ختام مهرجان الجونة (1)
  • عرض 60 صورة
    نيللي كريم - ختام مهرجان الجونة (4)
  • عرض 60 صورة
    نيللي كريم - ختام مهرجان الجونة (3)
  • عرض 60 صورة
    نيللي كريم - ختام مهرجان الجونة (2)
  • عرض 60 صورة
    أمينة خليل من السجادة الحمراء في مهرجان الجونة_37
  • عرض 60 صورة
    الفنانة أمينة خليل من فعاليات مهرجان الجونة السينمائي
  • عرض 60 صورة
    هنادي مهنا
  • عرض 60 صورة
    فستان هنادي مهنا في الجونة
  • عرض 60 صورة
    هنادي مهنا وزوجها أحمد خالد صالح في في الجونة
  • عرض 60 صورة
    بالأبيض هنادي مهنا في الجونة
  • عرض 60 صورة
    سعر إطلالة هنادي مهنا في الجونة
  • عرض 60 صورة
    الفنانة جيهان الشماشرجي في حفل ختام مهرجان الجونة
  • عرض 60 صورة
    جيهان الشماشرجي
  • عرض 60 صورة
    جيهان الشماشرجي من حفل ختام الجونة السينمائي
  • عرض 60 صورة
    جيهان الشماشرجي تتألق على الريد كاربت
  • عرض 60 صورة
    جيهان الشماشرجي من ختام مهرجان الجونة السينمائي
  • عرض 60 صورة
    جيهان الشماشرجي من حفل ختام مهرجان الجونة
  • عرض 60 صورة
    نيللي كريم من حفل ختام مهرجان الجونة
  • عرض 60 صورة
    النجمة نيللي كريم
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كتبت- أسماء مرسي:

اُختتمت فعاليات الدورة السابعة من مهرجان الجونة السينمائي، مساء أمس الجمعة، بحفل توزيع الجوائز على الأفلام الفائزة، وذلك بحضور واسع من نجوم الفن.

وعلى مدار 9 أيام، تألقت العديد من النجمات على السجادة الحمراء بإطلالات خطفت أنظار الجميع وعدسات الكاميرات والمصورين.

فيما يلي، إليكم أبرز إطلالات النجمات التي خطفت الأنظار في مهرجان الجونة السينمائي:

أروى جودة

خطفت الفنانة أروى جودة الأنظار في حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي، حيث ظهرت بإطلالة كالعروس، مرتدية فستان طويل باللون الأبيض، مزينا بالتطريزات وبصيحة الريش من أسفل، واعتمدت مكياجا ناعما، واختارت تسريحة الشعر المرفوع لأعلى.


أمينة خليل

في ثاني أيام الجونة، ارتدت الفنانة أمينة خليل فستانا أنيقا باللون "الكاشمير" مزود بـ "ريش" على الأكتاف و"شراشيب" من أسفل، واختارت تسريحة الشعر المرفوع لأعلى، وبمكياج ناعم.

منة شلبي

في افتتاح المهرجان، ظهرت الفنانة منة شلبي مرتدية فستان طويل من خامة "المخمل" مزيج من اللونين الأسود والموف، وبتسريحة شعر منسدلة على الجانبين، ومكياجا ناعما.

نيللي كريم

اختارت الفنانة نيللي كريم الظهور بإطلالة ملكية في ختام المهرجان، إذ ارتدت فستانا طويلا باللون الأسود، بقصة "الكب" واختارت تسريحة الشعر المنسدل على الجانبين.

هنادي مهنا

تألقت الفنانة هنادي مهنا بإطلالة ساحرة في سابع أيام المهرجان، إذا ارتدت فستانا طويلا باللون الأبيض بقصة "الكب"، ووضعت أحمر شفاه باللون الأحمر الناري، وتركت شعرها منسدلا على كتفها.

جيهان الشماشرجي

خطفت الفنانة جيهان الشماشرجي الأنظار في ختام مهرجان الجونة بإطلالتها، حيث ارتدت فستانا طويلا بقصة "الأوف شولدر"، وتميز بوجود فتحة ساق جريئة، واعتمدت مكياج بدرجات النيود، واختارت تسريحة الشعر المرفوع لأعلى.

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مهرجان الجونة 2024 جمال وجاذبية أكثر إطلالات خطفت الأنظار أروى جودة أمينة خليل
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فساتين لامعه وجريئة.. 100 صورة لنجمات خطفن الأنظار في الجونة

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