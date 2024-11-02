جمال وجاذبية.. 60 صورة لـ أكثر إطلالات خطفت الأنظار في الجونة.. من الأجمل؟

إطلالة من وكالة البلح وفستان بدون بطانة.. 100 صورة أثارت الجدل في

سارة عبد الرحمن تشيد بأناقة هذه الفنانة في مهرجان الجونة.. 35 صورة

كتبت- أسماء مرسي:

اُختتمت فعاليات الدورة السابعة من مهرجان الجونة السينمائي، مساء أمس الجمعة، بحفل توزيع الجوائز على الأفلام الفائزة، وذلك بحضور واسع من نجوم الفن.

وعلى مدار 9 أيام، تألقت العديد من النجمات على السجادة الحمراء بإطلالات خطفت أنظار الجميع وعدسات الكاميرات والمصورين.

فيما يلي، إليكم أبرز إطلالات النجمات التي خطفت الأنظار في مهرجان الجونة السينمائي:

أروى جودة

خطفت الفنانة أروى جودة الأنظار في حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي، حيث ظهرت بإطلالة كالعروس، مرتدية فستان طويل باللون الأبيض، مزينا بالتطريزات وبصيحة الريش من أسفل، واعتمدت مكياجا ناعما، واختارت تسريحة الشعر المرفوع لأعلى.



أمينة خليل

في ثاني أيام الجونة، ارتدت الفنانة أمينة خليل فستانا أنيقا باللون "الكاشمير" مزود بـ "ريش" على الأكتاف و"شراشيب" من أسفل، واختارت تسريحة الشعر المرفوع لأعلى، وبمكياج ناعم.

منة شلبي

في افتتاح المهرجان، ظهرت الفنانة منة شلبي مرتدية فستان طويل من خامة "المخمل" مزيج من اللونين الأسود والموف، وبتسريحة شعر منسدلة على الجانبين، ومكياجا ناعما.

نيللي كريم

اختارت الفنانة نيللي كريم الظهور بإطلالة ملكية في ختام المهرجان، إذ ارتدت فستانا طويلا باللون الأسود، بقصة "الكب" واختارت تسريحة الشعر المنسدل على الجانبين.

هنادي مهنا

تألقت الفنانة هنادي مهنا بإطلالة ساحرة في سابع أيام المهرجان، إذا ارتدت فستانا طويلا باللون الأبيض بقصة "الكب"، ووضعت أحمر شفاه باللون الأحمر الناري، وتركت شعرها منسدلا على كتفها.

جيهان الشماشرجي

خطفت الفنانة جيهان الشماشرجي الأنظار في ختام مهرجان الجونة بإطلالتها، حيث ارتدت فستانا طويلا بقصة "الأوف شولدر"، وتميز بوجود فتحة ساق جريئة، واعتمدت مكياج بدرجات النيود، واختارت تسريحة الشعر المرفوع لأعلى.

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