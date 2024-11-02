بتكلفة 6 ملايين و700 ألف.. أمينة خليل تتصدر قائمة "الأغلى" في إطلالات الجونة السينمائي

كتبت- أميرة حلمي:

تصوير- علاء أحمد:

اختتمت أمينة خليل مهرجان الجونة السينمائي السابع بإطلالة فريدة بفستان من تصميم مصمم الأزياء اللبناني إيلي صعب.

يتميز الفستان بتصميمه البسيط الذي يسمح بإبراز التطريزات اللامعة من الترتر والخرز، ويأتي مصنوعًا من التول الخفيف، بدون حمالات، مع دعائم داخلية وحواف مطاطية لضمان الراحة والثبات، وذلك بحسب وصفه على موقع elle SAAB.

الفستان أيضاً مزود بجيوب مخفية وطبقة من الحرير الفاخر لتحقيق إطلالة مريحة وأنيقة.

فستان أمينة خليل بلغ سعره على موقع بيعه 12,120 دولارًا، ما يساوي تقريبًا 593,212 جنيه.

واعتمدت أمينة خليل مجوهرات من MeCHael Ore jewellery ، مكونة من عقد وأقراط ماسية، وفي تصريح من mechael Ore لـ مصراوي بلغ تكلفة المجوهرات 6 مليون و100 ألف جنيه.

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