مهرجان الجونة

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بتكلفة 6 ملايين و700 ألف.. أمينة خليل تتصدر قائمة "الأغلى" في إطلالات الجونة السينمائي

04:33 م السبت 02 نوفمبر 2024
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  • عرض 11 صورة
    أمينة خليل تتصدر قائمة "الأغلى" في إطلالات الجونة السينمائي
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    فستان أمينة خليل
  • عرض 11 صورة
    تفاصيل فستان أمينة خليل
  • عرض 11 صورة
    سعر إطلالة أمينة خليل
  • عرض 11 صورة
    أمينة خليل
  • عرض 11 صورة
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  • عرض 11 صورة
    سعر إطلالة أمينة خليل
  • عرض 11 صورة
    اختتمت أمينة خليل مهرجان الجونة السينمائي السابع بإطلالة فريدة
  • عرض 11 صورة
    اختتمت أمينة خليل مهرجان الجونة السينمائي السابع بإطلالة فريدة
  • عرض 11 صورة
    اختتمت أمينة خليل مهرجان الجونة السينمائي السابع بإطلالة فريدةر
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كتبت- أميرة حلمي:

تصوير- علاء أحمد:

اختتمت أمينة خليل مهرجان الجونة السينمائي السابع بإطلالة فريدة بفستان من تصميم مصمم الأزياء اللبناني إيلي صعب.

يتميز الفستان بتصميمه البسيط الذي يسمح بإبراز التطريزات اللامعة من الترتر والخرز، ويأتي مصنوعًا من التول الخفيف، بدون حمالات، مع دعائم داخلية وحواف مطاطية لضمان الراحة والثبات، وذلك بحسب وصفه على موقع elle SAAB.

الفستان أيضاً مزود بجيوب مخفية وطبقة من الحرير الفاخر لتحقيق إطلالة مريحة وأنيقة.

سعر إطلالة أمينة خليل

فستان أمينة خليل بلغ سعره على موقع بيعه 12,120 دولارًا، ما يساوي تقريبًا 593,212 جنيه.

أمينة خليل

واعتمدت أمينة خليل مجوهرات من MeCHael Ore jewellery ، مكونة من عقد وأقراط ماسية، وفي تصريح من mechael Ore لـ مصراوي بلغ تكلفة المجوهرات 6 مليون و100 ألف جنيه.

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مهرجان الجونة 2024 أمينة خليل سعر فستان أمينة خليل تفاصيل إطلالة أمينة خليل
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