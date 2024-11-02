مجوهرات بـ 3 ملايين و700 ألف.. نيللي كريم الإطلالة الأغلى على السجادة الحمراء في ختام الجونة

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سارة عبد الرحمن تشيد بأناقة هذه الفنانة في مهرجان الجونة.. 35 صورة

كتبت- أميرة حلمي:

تصوير- علاء أحمد:

أطلت النجمة نيللي كريم في حفل ختام الدورة السابعة من مهرجان الجونة السينمائي بإطلالة كلاسيكية أنيقة.

اختارت نيللي كريم فستان أسود من تصميم المصممة المصرية ياسمين يحيى، بالتعاون مع دار الأزياء الراقية MAISON YEHA، وقدمت إطلالة تجمع بين البساطة والرقي.

يتميز الفستان بقصّة ضيقة تبرز قوامها بشكل أنيق، بينما تضفي القصة المستقيمة الممتدة إلى الأرض مع الذيل الطويل لمسة من الفخامة والانسيابية على الإطلالة.

وقد أضافت نيللي لمسة خاصة إلى الفستان في منطقة الصدر، حيث قامت بتزيين هذه المنطقة بتطريزات دقيقة تعكس الضوء بشكل ساحر، لتلفت الأنظار إلى الجزء العلوي من الفستان وتبرز جمال التصميم بشكل مميز.

اختيار اللون الأسود يعكس الكلاسيكية، وهو دائماً ما يمنح من ترتديه مظهراً راقياً يضج بالأناقة والجاذبية، دون الحاجة إلى ألوان زاهية.

المجوهرات الفاخرة - لمسة ملكية من IRAM

أما عن الإكسسوارات، فقد تألقت نيللي كريم بمجوهرات من علامة IRAM، والتي أضافت للإطلالة بعداً ملكياً يعكس فخامة وجمال القطع.

اختارت نيللي عقداً ماسياً ضخماً مع أقراط وخاتم من الألماس والأحجار الكريمة، لتكمل إطلالتها.

وتواصل "مصراوي" مع فريق مجوهرات IRAM الذي أفاد بأن سعر هذه المجموعة الفاخرة بلغ حوالي 3 مليون و700 ألف جنيه، ما يجعلها من أغلى المجوهرات التي ظهرت على السجادة الحمراء في مهرجان الجونة.

تصفيفة الشعر والمكياج

أكملت نيللي إطلالتها بتصفيفة شعر منسدلة على الأكتاف، أما المكياج فكان ناعماً ومتناسقاً، مع تركيز خفيف على العيون وإبراز ملامحها بشكل طبيعي وأنيق.

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