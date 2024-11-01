منة شلبي تتألق بفستان من “لبيروت” في ختام الجونة بـ 88 ألف جنيه.. ارتدته قبلها ممثلة وعارضة أزياء

إطلالة من وكالة البلح وفستان بدون بطانة.. 100 صورة أثارت الجدل في

سارة عبد الرحمن تشيد بأناقة هذه الفنانة في مهرجان الجونة.. 35 صورة

كتبت- أميرة حلمي:

تصرير- علاء أحمد:

في ختام الدورة السابعة لمهرجان الجونة السينمائي، تألقت الفنانة منة شلبي كعادتها على السجادة الحمراء، وخطفت الأضواء بفستان أنيق من تصاميم “لبيروت”.

الفستان من الشيفون المطرز بالترتر الذهبي اللامع، تتميز قصته بأنه بدون حمالات (strapless) ويحتوي على فتحة عند الصدر بشكل قلب، مما يعزز مظهره الأنثوي.

التطريزات الذهبية العمودية تضيف لمسة من الفخامة الملكية وتمنح إيحاءً بالطول، مما يجعله مثاليًا للسجادة الحمراء.

لإكمال إطلالتها، نسقت منة شلبي حزامًا معدنيًا رفيعًا باللون الذهبي حول الخصر.

بلغ سعر الفستان على موقعه الإلكتروني “Liberiut Couture” 1790 دولارًا، أي ما يعادل حوالي 87,500 جنيه.

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سبق أن ارتدت نفس الفستان بنفس اللون الفنانة وعارضة الأزياء الهندية Isha Malviya في حفل “جوائز داداساهيب فالكه”، وهو أحد أبرز المهرجانات في صناعة السينما الهندية.

ونسقته مع تسريحة شعر منسدلة وأقراط ماسية متدلية.

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