مهرجان الجونة

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خطفت الأنظار.. 40 إطلالة رومانسية لـ"الكابلز" في ختام الجونة السينمائي

09:52 م الجمعة 01 نوفمبر 2024
  • عرض 40 صورة
  • عرض 40 صورة
    إطلالة رومانسية لهنادي منها في الجونة
  • عرض 40 صورة
    نجمات الفن وأزواجهن في الجونة
  • عرض 40 صورة
    هنادي مهنا وزوجها بإطلالة أنيقة في ختام الجونة
  • عرض 40 صورة
    بسنت شوقي تجذب الأنظار في الجونة
  • عرض 40 صورة
    بسنت شوقي وزوجها بإطلالة أنيقة في ختام الجونة
  • عرض 40 صورة
    بسنت شوقي في الجونة
  • عرض 40 صورة
    بسنت شوقي تخطف الأنظار وزوجها محمد فراج في ختام الجونة
  • عرض 40 صورة
    هنادي مهنا وزوجها بإطلالة أنيقة في ختام الجونة
  • عرض 40 صورة
    إبسنت شوفي بالأحمر في الجونة
  • عرض 40 صورة
    بسنت شوقي تخطف الأنظار وزوجها محمد فراج في ختام الجونة
  • عرض 40 صورة
    بسنت شوقي تتألق في مهرجان الجونة
  • عرض 40 صورة
    هنادي مهنا وزوجها بإطلالة أنيقة في ختام الجونة
  • عرض 40 صورة
    بسنت شوقي بالأحمر
  • عرض 40 صورة
    بسنت شوقي وزوجها بإطلالة أنيقة في ختام الجونة
  • عرض 40 صورة
    هنادي مهنا تخطف الأنظار في الجونة
  • عرض 40 صورة
    بسنت شوقي تخطف الأنظار وزوجها محمد فراج في ختام الجونة
  • عرض 40 صورة
    هنادي مهنا وزوجها الفنان أحمد خالد صالح في ختام الجونة
  • عرض 40 صورة
    إطلالة بسنت شوقي وزوجها في ختام الجونة
  • عرض 40 صورة
    إطلالة بسنت شوقي في الجونة
  • عرض 40 صورة
    بسنت شوقي على السجادة الحمراء في الجونة
  • عرض 40 صورة
    ابتسامة بسنت شوقي على السجادة الحمراء
  • عرض 40 صورة
    هنادي مهنا بإطلالة أنيقة في الجونة
  • عرض 40 صورة
    إطلالة جذابة لبسنت شوفي
  • عرض 40 صورة
    هنادي مهنا وزوجها الفنان أحمد خالد صالح في ختام الجونة
  • عرض 40 صورة
    بسنت شوقي وزوجها بإطلالة أنيقة في ختام الجونة
  • عرض 40 صورة
    إطلالة جذابة لبسنت شوقي في الجونة
  • عرض 40 صورة
    بسنت شوقي بالأحمر في الجونة
  • عرض 40 صورة
    هنادي مهنا بفستان جذاب في الجونة
  • عرض 40 صورة
    بسنت شوقي
  • عرض 40 صورة
    بسنت شوقي وزوجها في ختام الجونة
  • عرض 40 صورة
    بسنت شوقي وزوجها في ختام الجونة
  • عرض 40 صورة
    هنادي مهنا وزوجها الفنان أحمد خالد صالح في ختام الجونة
  • عرض 40 صورة
    بسنت شوقي في ختام الجونة
  • عرض 40 صورة
    هنادي مهنا بإطلالة جذابة في الجونة
  • عرض 40 صورة
    هنادي مهنا تتألق في الجونة
  • عرض 40 صورة
    فستان جذاب لبسنت شوقي في الجونة
  • عرض 40 صورة
    إطلالة بالأحمر لبسنت شوفي في الجونة
  • عرض 40 صورة
    بسنت شوقي بالأحمر في الجونة
  • عرض 40 صورة
    إطلالة بسنت شوقي وزوجها في ختام الجونة
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كتبت- شيماء مرسي
تصوير- علاء أحمد

استطاع عدد من الثنائيات "الكابلز" خطف الأنظار على السجادة الحمراء في حفل ختام مهرجان الجونة السينمائي في دورته السابعة.

وفي التقرير التالي، يستعرض "مصراوي" أبرز الثنائيات على السجادة الحمراء الذين حرصوا على الظهور بأفضل إطلالة.

هنادي مهنا وأحمد خالد صالح

تألقت الفنانة هنادي مهنا بإطلالة أنيقة، إذ ارتدت فستانًا طويلاً باللون الأسود، واختارت تسريحة شعر مرفوعة لأعلى.

بينما ارتدى زوجها الفنان أحمد خالد صالح بدلة باللون الأسود، ونسق أسفلها قميصًا أبيض.

ياسمين رئيس وزوجها

أطلت الفنانة ياسمين رئيس مرتدية فستانًا طويلًا باللون الأبيض منفوشًا من أسفل، واعتمدت مكياجًا ناعمًا، واختارت تسريحة شعر منسدلة على الجانبين.

بسنت شوقي ومحمد فراج

ظهر الثنائي بإطلالة أنيقة، حيث ارتدت الفنانة بسنت شوقي فستانًا طويلاً باللون الأحمر، واختارت تسريحة شعر مرفوعة لأعلى.

بينما ارتدى زوجها الفنان محمد فراج بدلة باللون الأسود، ونسق أسفلها قميصًا أبيض.

بسنت شوقي وزوجها هنادي مهنا وزوجها مهرجان الجونة بسنت شوقي هنادي مهنا إطلالة الجونة
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