خطفت الأنظار.. 40 إطلالة رومانسية لـ"الكابلز" في ختام الجونة السينمائي

إطلالة من وكالة البلح وفستان بدون بطانة.. 100 صورة أثارت الجدل في

سارة عبد الرحمن تشيد بأناقة هذه الفنانة في مهرجان الجونة.. 35 صورة

كتبت- شيماء مرسي

تصوير- علاء أحمد

استطاع عدد من الثنائيات "الكابلز" خطف الأنظار على السجادة الحمراء في حفل ختام مهرجان الجونة السينمائي في دورته السابعة.

وفي التقرير التالي، يستعرض "مصراوي" أبرز الثنائيات على السجادة الحمراء الذين حرصوا على الظهور بأفضل إطلالة.

هنادي مهنا وأحمد خالد صالح

تألقت الفنانة هنادي مهنا بإطلالة أنيقة، إذ ارتدت فستانًا طويلاً باللون الأسود، واختارت تسريحة شعر مرفوعة لأعلى.

بينما ارتدى زوجها الفنان أحمد خالد صالح بدلة باللون الأسود، ونسق أسفلها قميصًا أبيض.

ياسمين رئيس وزوجها

أطلت الفنانة ياسمين رئيس مرتدية فستانًا طويلًا باللون الأبيض منفوشًا من أسفل، واعتمدت مكياجًا ناعمًا، واختارت تسريحة شعر منسدلة على الجانبين.

بسنت شوقي ومحمد فراج

ظهر الثنائي بإطلالة أنيقة، حيث ارتدت الفنانة بسنت شوقي فستانًا طويلاً باللون الأحمر، واختارت تسريحة شعر مرفوعة لأعلى.

بينما ارتدى زوجها الفنان محمد فراج بدلة باللون الأسود، ونسق أسفلها قميصًا أبيض.